Taylor Swift sorprende con ofertas exclusivas en el Black Friday

Taylor Swift unió fuerzas con Target para lanzar productos exclusivos durante el fin de semana de Black Friday.

Entre las novedades se encuentran el libro de la cantante: “The Eras Tour Book” y el álbum recopilatorio The Tortured Poets Department: The Anthology, en formatos de vinilo y CD.

Los artículos estarán disponibles primero en tiendas físicas de Target el viernes 29 de noviembre y, posteriormente, en su aplicación y sitio web.

El libro ofrece a los fans un vistazo exclusivo al detrás de cámaras de su exitosa gira Eras Tour.

Además, los formatos físicos del álbum incluirán 35 canciones, siendo esta la primera vez que están disponibles en vinilo y CD.

Estos lanzamientos estratégicos coinciden con la temporada de compras navideñas, periodo crucial para el comercio minorista.

Según revelaron algunos medios, este movimiento busca atraer a los fanáticos de la cantante mientras Target enfrenta resultados financieros más bajos de lo esperado en el tercer trimestre del año.

La cantante segura precios accesibles

Taylor Swift aseguro que esta decisión se suma a su deseo de tener un acercamiento a sus fans bridando opciones con precios únicos.

El libro, con 256 páginas, estará disponible exclusivamente en tiendas físicas de Target el 29 de noviembre, con un precio de USD 39.99, según informó FOX Business.

Un día después, los interesados podrán adquirirlo a través de la aplicación y el sitio web de la tienda.

Target lanzará el álbum recopilatorio The Tortured Poets Department: The Anthology.

Según información publicada por el Wall Street Journal, el vinilo costará USD 59.99, mientras que el CD tendrá un precio de USD 17.99.

Estos formatos físicos representan una oportunidad para los fanáticos de Taylor Swift de coleccionar música más allá de las plataformas digitales, donde el álbum había estado disponible previamente.

Según Target, los productos tienen altas probabilidades de agotarse rápidamente debido a la fuerte demanda, algo que la tienda ya anticipó en su portal oficial.