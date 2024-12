La Ley Marcial en Corea del Sur sacude la industria del K-Pop

Corea del Sur se convirtió en tendencia global este martes 3 de diciembre tras la declaración de Ley Marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol. Esta medida, dirigida contra la oposición que, según el mandatario, simpatiza con el régimen de Corea del Norte, desató una ola de incertidumbre tanto política como social. A pesar de que el Parlamento anuló la orden y el presidente suspendió la Ley Marcial poco después, el impacto alcanzó incluso a la industria del entretenimiento, especialmente al K-Pop.

Las principales agencias de K-Pop, como HYBE y SM Entertainment, tomaron medidas inmediatas ante la situación. Según reportes de medios como All-K-Pop, estas empresas habrían cancelado actividades, incluyendo festivales, eventos promocionales y reuniones con fans. La incertidumbre también afecta la programación de conciertos y otros compromisos internacionales de los artistas.

La preocupación crece entre las fans, quienes temen por los idols que actualmente cumplen su servicio militar. Figuras como los integrantes de BTS y iKON, al estar en servicio activo, están bajo órdenes directas del gobierno, lo que podría influir en su participación en cualquier conflicto.

La comunidad de seguidores no ha permanecido indiferente. Algunos expresaron su inquietud ante la falta de actualizaciones de idols, como Jin de BTS, quien se ha mantenido en silencio en un día especial como su cumpleaños. Sin embargo, muchas fans han llamado a la prudencia y al respeto, recordando que la situación política trasciende cualquier ámbito del entretenimiento.

En redes sociales, diversos hilos explicativos se han viralizado, abordando no solo las implicaciones de la Ley Marcial, sino también el contexto político que incluye acusaciones de corrupción contra la esposa del presidente Yoon Suk Yeol. Además, los fans han señalado la creciente demanda para que el mandatario renuncie a su cargo.

oigan amistades, entiendo que se preocupen por sus idols o lo que quieras, pero no sean insensibles con el tema, Corea es un PAÍS no su centro de entretenimiento favorito, está situación afecta a millones de ciudadanos comunes no nada más a su cantante favorito.

— tam ✵ (@kyoonluv) December 3, 2024