OMS investiga origen de enfermedad desconocida en el Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que un patógeno respiratorio similar a los virus de la gripe o el Covid-19 es barajado como posible origen de la enfermedad aún desconocida que ha causado decenas de muertos en la República Democrática del Congo (RDC), aunque también se analizan otras posibilidades como malaria o sarampión.

“Compartiremos más información sobre los esfuerzos encaminados a identificar la enfermedad lo antes posible“, señaló un comunicado de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

La OMS indicó que, desde finales de noviembre, responsables locales de la organización han prestado apoyo a las autoridades sanitarias de la zona afectada, y a ellos se van a unir próximamente otros expertos.

Este nuevo contingente “apoyará a las autoridades sanitarias de la RDC a proseguir las investigaciones sobre la causa de la enfermedad“, indicó el comunicado de la OMS.

