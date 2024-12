Yailin ‘La Más Viral’ se somete a cirugía para verse más natural

Yailin ‘La Más Viral’ reveló que nuevamente entró al quirófano para modificar su apariencia. La rapera de 22 años se ha sometido a varias cirugías estéticas y siempre ha hablado abiertamente a sus seguidores.

En esta ocasión fue su doctor quien compartió que Yailin se realizó una cirugía para tener un aspecto más natural. Además compartió videos y fotografías.

Por su parte, La Más Viral compartió una foto usando fajas de recuperación y luego agregó que se había operado para cambiar sus implantes por unos más pequeños puesto que sentía que estaba “muy flaca” y necesitaba modificarlos para lograr una apariencia más natural.

Sin embargo, el doctor Rafael Sánchez Acosta, que fue el responsable de la intervención de la madre de Cattleya, subió a su cuenta algunas imágenes del proceso desde la consulta hasta que la artista estaba recostada en la cama del quirófano.

En uno de los videos se puede escuchar a Yailin decirle al especialista que no solo quiere disminuir el tamaño de los implantes en sus pechos, sino que también desea cambiar sus glúteos y hacerse un marcaje abdominal.

El experto, con sede en República Dominicana, dejó ver que Yailin, que no es ajena a las cirugías pues incluso se operó para cambiar el color de sus ojos, se sentía nerviosa por lo que iba a ocurrir.

“Pienso que ya está bien que disminuyera sus senos, ya no más cirugías”, “Un día ya no despertará que detenga ya las cirugías”, “El mismo debería decirle que ya no más”, “Siento que ahora si lucirá bonita”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Yailin ‘La Más Viral’ ya reapareció en una transmisión en vivo bailando sin maquillaje y sin peluca, ella misma señaló que apenas lleva tres días desde que se realizó la intervención, por lo que todavía no ha mostrado los resultados definitivos.

