Actriz mexicana Yalitza Aparicio pide en Feria del Libro apoyar proyectos de comunidades indígenas

La actriz mexicana Yalitza Aparicio pidió este jueves al público que se interese por los productos culturales relacionados con los pueblos originarios y sus tradiciones para que más empresas se interesen en financiar estos proyectos.

“El cine es un sector en el que ya se han incluido a muchas comunidades indígenas de una forma digna y que vemos y escuchamos esas lenguas en esos trabajos, muchos de estos proyectos no son tan vistos porque la sociedad no acude a verlos, porque no son tan llamativos como aquellos que tienen una gran mercadotecnia”, dijo.