Revelan la razón por la que Megan Fox terminó con Machine Gun Kelly

Megan Fox tomó la decisión de terminar de manera definitiva su relación, de casi 5 años, con Machine Gun Kelly.

Según revelaron fuentes cercanas, la ruptura ocurrida durante el fin de semana de Acción de Gracias en Vail, Colorado, pues la actriz sospechaba de infidelidad.

TMZ señaló que la pareja terminó dos semanas después de anunciar el embarazo porque ella encontró “material perturbador” en el teléfono de él durante el viaje.

Cuando descubrió la infidelidad, le pidió al rapero abandonar el viaje y dejarla sola.

Ellos cancelaron su compromiso por una infidelidad de él y desde entonces, la estrella de “Transformers” desarrolló “problemas de confianza” hacia él.

Sin embargo, ella estaba dispuesta a hacer que su relación funcionara a través del perdón y la sanación.

Megan Fox and Machine Gun Kelly have reportedly called it quits right before their baby was due.

TMZ says it’s MGK’s fault, but some on the Internet think this clip doesn’t help Megan’s side of things pic.twitter.com/kJi3nS4Qgx

— Gunz (@TheGunzShow) December 10, 2024