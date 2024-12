Esposa de Daddy Yankee rompe el silencio sobre su divorcio

Hace algunos días Daddy Yankee confirmó la noticia de su divorcio a través de una historia en Instagram, donde expresó que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El artista puertorriqueño informó que su esposa, Mireddys González, le solicitó el divorcio después de más de 20 años de matrimonio.

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, comentó el famoso.

Daddy Yankee y Mireddys González compartieron más de 20 años juntos. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos: Jesaaelys y Jeremy Ayala González. Siempre se mostraron ante el público como una pareja sólida.

También se dio a conocer que el intérprete de “La Gasolina” compartió un evento social en Miami con la presentadora colombiana Jessica Cediel, lo que desató rumores sobre un posible romance.

Cediel y Yankee coincidieron en un evento de la organización sin ánimo de lucro ‘Love Has No Limits’ en un evento de ayuda comunitaria en el sur del estado de la Florida, Estados Unidos.

Esposa de Daddy Yankee rompe el silencio

Tras las declaraciones del artista puertorriqueño y fuertes rumores de romance e infidelidad por parte de su esposo, Mireddys había preferido guardar silencio con respecto a la situación. Ahora rompió el silencio y compartido un comunicado.

“Tengo el compromiso como esposa, aún, por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala (Daddy Yankee), les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio”, afirmó Mireddys.

“Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación, no es aparentar, sino, vivir un nuevo estilo de vida, en armonía, es lo que en verdad demuestra que a Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos”, agregó.

“Les pido respeto, para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones, hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente. Proverbios 3;33-35 RVR”, concluyó.

