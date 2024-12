VIDEO. Billie Eilish fue golpeada en pleno concierto en Arizona

Billie Eilish vivió una experiencia desagradable en su más reciente concierto en Arizona como parte de su gira “Hit Me Hard And Soft World Tour”.

En redes sociales se viralizó un video del momento exacto en que un fanático dentro del público le lanzó un objeto que impactó directamente a la cantante de 22 años.

Ella se encontraba sentada junto al público cantando su canción What was I made for? cuando una persona sin identificar le arrojó un objeto similar a un colgante o brazalete.

Pese al incidente, la estrella no detuvo el concierto en el Desert Diamond Garden de Glendale, se detuvo unos instantes y lanzó el objeto hacia atrás.

Ella continuó con la interpretación del tema, compuesto para la banda sonora de la película Barbie por la que ganó un Oscar.

Esta no es la primera vez que la famosa se ha visto involucrada en este tipo de accidentes, pues ya le ha sucedido en otras ocasiones.

Durante una entrevista para The Hollywood Reporter se mostró comprensiva ante los motivos que sucedía, pero que estaba completamente en contra de estas acciones.

“Me han golpeado en el escenario con cosas, la gente simplemente se emociona y puede ser peligroso. Sabes que es por amor y solo están tratando de darte algo, pero estás en una posición vulnerable”, comentó.

Tour de la cantante

Al terminar su gira americana, Billie Eilish emprenderá un nuevo tour por Europa en abril de 2025 para finalizar el 27 de julio en Dublín.

La gira contará con sus esfuerzos de sostenibilidad, algo de lo cual es firme defensora la artista, que colabora con la organización ambiental sin fines de lucro Reverb.

Los esfuerzos de sostenibilidad incluirán la reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero, la disminución de los residuos de plástico de un solo uso.

Además, apoyo a la acción climática y la actualización de las ofertas de concesión para promover opciones de alimentos a base de plantas.