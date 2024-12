Nuevo tiroteo en EE. UU. “masivo” deja un muerto y nueve heridos

Nuevo tiroteo en EE. UU. Al menos una persona murió y otras nueve resultaron heridas en un incidente armado ocurrido la noche del martes en la localidad estadounidense de Towson, en el condado de Baltimore, Maryland, informaron autoridades.

Los funcionarios del Departamento de Policía del Condado de Baltimore acudieron al área de Loch Raven Boulevard, en Towson, tras recibir múltiples llamadas de vecinos que alertaban de un tiroteo en la zona.

“Cuando llegaron los oficiales, encontraron un vehículo volcado y en llamas“, dijo el jefe de policía del condado de Baltimore, Robert McCullough, durante una conferencia de prensa. “Se descubrieron múltiples víctimas y se alertó al departamento de bomberos para que brindara asistencia“, añadió.

“Esto se considera un tiroteo masivo“, escribió por su parte la policía del condado de Baltimore en un mensaje en su perfil de X.

Detectives investigate circumstances surrounding shooting that has left one person deceased and nine others injured. Read more: https://t.co/6AhVw80L5T pic.twitter.com/WUZuHcOj3e

— Baltimore County Police Department (@BaltCoPolice) December 18, 2024