Presentan la XXIII Vuelta Internacional Femenina a Guatemala

El máximo evento del ciclismo femenino del año arranca la próxima semana y contará con los mejores cinco equipos nacionales y seis extranjeros.

Presentan la Vuelta Internacional Femenina Guatemala 2025
Presentan la Vuelta Internacional Femenina Guatemala 2025 / FOTO: FGC

Este día se presentó la XXIII Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, evento que se realizará del 14 al 17 de agosto del presente año, y el cual cuenta con el aval de la Unión Ciclística Internacional (UCI). La Vuelta contará con cuatro etapas a celebrarse entre el jueves y domingo de la próxima semana. Serán 350 kilómetros de recorrido con la participación de 11 equipos, 5 de ellos nacionales y 6 internacionales.

Durante la conferencia de prensa se contó con el discurso de Jesús Pineda, gerente de clusters estratégicos de Bantrab, quien dio a conocer cómo la institución bancaria contribuye en el bienestar desde el deporte, la salud y la inclusión.

Jesús Pineda comentó que durante la vigésimo tercera edición de la Vuelta Internacional Femenina a Guatemala 2025 habrá un reconocimiento especial a mujeres líderes de bienestar.

"Reconoceremos a muchas mujeres que han hecho muchos temas importantes para la comunidad", dijo Pineda, quien añadió que habrá actividades importantes para los niños en cada una de las cuatro etapas.  

Asimismo, uno de lo momentos especiales de la conferencia fue la presentación del nuevo logo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC).

Foto embed
Presentación de los suéteres de la XXIII Vuelta Internacional Femenina a Guatemala 2025 - FGC

Los equipos participantes de la Vuelta Femenina 

  • Nacionales: Macizo-Banrural, Asociación de Sololá-INTERCOP, Eles Team, Asociación de Chimaltenango y Asociación de San Marcos-Quici Sportif.
  • Internacionales: TAG Race Canadá, Selección de Honduras, Selección de Republica Dominicana, Azteca Cycling Team de México, PatoBike BMC de México y Team Gesprom Colombia-EEUU

Recorrido oficial de la Vuelta

  • Etapa 1: Santa Apolonia-Gasolinera La Pinada-Patzicía-gasolinera Puma La Pinada (5 vueltas)-Santa Apolonia para 92 kilómetros.
  • Etapa 2: San Juan Argueta-El Novillero-Gasolinera Don Arturo-(5 vueltas) San Juan Argueta para 110.3 kilómetros.
  • Etapa 3: Gasolinera Shell autopista-circuito autopista, Los Altos (9 vueltas) para 88.2 kilómetros.
  • Etapa 4: Retalhuleu-El Zarco-Santa María de Jesús- El Túnel-Zunil-Cantel-Las Rosas-Quetzaltenango para 59 kilómetros.

