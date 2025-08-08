Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico por semifinales Liga B

La Selección Nacional de Guatemala, categoría Sub-15, que dirige el técnico guatemalteco Edgar Cotto, perdió este mediodía 2-0 ante Puerto Rico en las semifinales del Campeonato Sub-15 Masculino de la Concacaf (Liga B), y con ello vio truncadas sus posibilidades de ascender directamente a la Liga A, donde están las potencias de la región.
Guatemala llegó a esta semifinal tras ganar el grupo F de la Liga B, conde obtuvo triunfos ante Islas Vírgenes Británicas (9-1), San Cristóbal y Nieves (1-0) y empate ante República Dominicana (0-0).
Esta semifinal de la Liga B se desarrolló en el Complejo Deportivo Guillermo Próspero Trinidad de Aruba con arbitraje del canadiense Michael Vanne. Los chapines salieron con el once estelar conformado por Nicolás Mérida, Nicolás Torres, Jorge Chonay, Guillermo Quiñones, Antony Coc, Williams Villagran, Claudio Albizuris, Jorge Yol, Carlos Zelada, Joshua Pérez y René Aguilar.
Los goles del triunfo
Durante la primera parte, la cual duró 35 minutos (se emplea ese tiempo por ser menores de edad), Puerto Rico se adelantó gracias a los errores de salida de la Selección.
Nicolás Torres perdió la pelota en propia salida y Fabián Salls aprovechó ese error al tomar el esférico y asistir a Wilfredo Reyes, quien remató al meta Nicolás Mérida quien no pudo controlar la pelota.
En el segundo tiempo, cuando se jugaba el minuto 43, vino un remate de larga distancia de Fabián Salls para decretar el 2-0, marcador con el cual culminó el partido.
De esta forma, la Selección de Guatemala, Sub-15, de Edgar Cotto cierra su participación en la Liga B del Campeonato Sub-15 Masculino de la Concacaf con el sabor amargo de no haber podido ingresar a la Liga A.
Al final del partido algunos seleccionados no pudieron contener sus lágrimas y la tristeza se apoderó del banco chapín.
?? Reyes abre el marcador para Puerto Rico! pic.twitter.com/hHtlVBwj76— Concacaf (@Concacaf) August 8, 2025
Liga A
Guatemala buscaba llegar a la Liga A, donde están los grupos A y B.
El Salvador, Nicaragua, Panamá, México y Honduras conforman el grupo A; y, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Arabia Saudita por el grupo B.
Las semifinales en esta liga son: México-Costa Rica y Panamá-Estados Unidos.
Además, se juegan series de repechaje por la permanencia, en ese sentido, los duelos son: Honduras-Arabia Saudita y Canadá-El Salvador.