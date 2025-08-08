 Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico por semifinales Liga B
Deportes

Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico en semifinales de la Liga B

Con esa derrota, los guatemaltecos perdieron la posibilidad de ser parte de la Liga A del Campeonato Sub-15 Masculino de la Concacaf.

Compartir:
Selección Nacional de Guatemala Sub-15 en Concacaf
Selección Nacional de Guatemala Sub-15 en Concacaf / FOTO: FFG

La Selección Nacional de Guatemala, categoría Sub-15, que dirige el técnico guatemalteco Edgar Cotto, perdió este mediodía 2-0 ante Puerto Rico en las semifinales del Campeonato Sub-15 Masculino de la Concacaf (Liga B), y con ello vio truncadas sus posibilidades de ascender directamente a la Liga A, donde están las potencias de la región.

Guatemala llegó a esta semifinal tras ganar el grupo F de la Liga B, conde obtuvo triunfos ante Islas Vírgenes Británicas (9-1), San Cristóbal y Nieves (1-0) y empate ante República Dominicana (0-0).

Esta semifinal de la Liga B se desarrolló en el Complejo Deportivo Guillermo Próspero Trinidad de Aruba con arbitraje del canadiense Michael Vanne. Los chapines salieron con el once estelar conformado por Nicolás Mérida, Nicolás Torres, Jorge Chonay, Guillermo Quiñones, Antony Coc, Williams Villagran, Claudio Albizuris, Jorge Yol, Carlos Zelada, Joshua Pérez y René Aguilar.  

Los goles del triunfo 

Durante la primera parte, la cual duró 35 minutos (se emplea ese tiempo por ser menores de edad), Puerto Rico se adelantó gracias a los errores de salida de la Selección.  

Nicolás Torres perdió la pelota en propia salida y Fabián Salls aprovechó ese error al tomar el esférico y asistir a Wilfredo Reyes, quien remató al meta Nicolás Mérida quien no pudo controlar la pelota.

En el segundo tiempo, cuando se jugaba el minuto 43, vino un remate de larga distancia de Fabián Salls para decretar el 2-0, marcador con el cual culminó el partido.

De esta forma, la Selección de Guatemala, Sub-15, de Edgar Cotto cierra su participación en la Liga B del Campeonato Sub-15 Masculino de la Concacaf con el sabor amargo de no haber podido ingresar a la Liga A.

Al final del partido algunos seleccionados no pudieron contener sus lágrimas y la tristeza se apoderó del banco chapín.

Liga A

Guatemala buscaba llegar a la Liga A, donde están los grupos A y B.

El Salvador, Nicaragua, Panamá, México y Honduras conforman el grupo A; y, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Arabia Saudita por el grupo B.

Las semifinales en esta liga son: México-Costa Rica y Panamá-Estados Unidos.

Además, se juegan series de repechaje por la permanencia, en ese sentido, los duelos son: Honduras-Arabia Saudita y Canadá-El Salvador.

En Portada

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitost
Nacionales

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: "La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitos"

12:52 PM, Ago 08
Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico en semifinales de la Liga Bt
Deportes

Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico en semifinales de la Liga B

02:15 PM, Ago 08
Dan seguimiento a traslado incompleto de expediente del caso de Melisa Palaciost
Nacionales

Dan seguimiento a traslado incompleto de expediente del caso de Melisa Palacios

11:39 AM, Ago 08
Día del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?t
Tendencias

Día del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?

02:31 PM, Ago 08

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos