 Robert Lewandowski es baja para la disputa del Joan Gamper
Robert Lewandowski es baja para la disputa del Trofeo Joan Gamper

El delantero polaco tiene "molestias musculares" en el bíceps femoral de la pierna izquierda; no se ha determinado el tiempo de baja.

Robert Lewandowski es baja para el Trofeo Joan Gamper
Robert Lewandowski es baja para el Trofeo Joan Gamper / FOTO: EFE

El delantero polaco Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará el próximo domingo ante el Como (13:00 horas), debido a unas molestias en el bíceps femoral, según informó este viernes el club catalán.

El nueve del Barça tiene "molestias musculares" en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja.

Con la ausencia para ese partido de Lewandowski, máximo goleador del equipo, Hansi Flick dispone de dos opciones para ocupar su posición: la de Ferran Torres y la del inglés Marcus Rashford, el último fichaje de los azulgranas.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ha sido una pieza clave en el ataque del Barcelona desde su llegada en la temporada 2022/2023.

Títulos con Barcelona: Dos ligas (2022/2023, otra mencionada en 2024/2025), una Copa del Rey y dos Supercopa de España.

Lewandowski debutó con Barcelona el 13 de agosto de 2022 en un empate 0-0 contra Rayo Vallecano y marcó su primer gol en una victoria 4-2 contra Real Sociedad en la jornada siguiente. En su primera temporada, fue el máximo goleador de La Liga (Pichichi) con 23 goles.

En la temporada 2023/24, anotó 26 goles en todas las competiciones, y en 2024/2025, lleva 33 goles hasta mayo, su mejor registro con el club.

Trofeo Joan Gamper 2025

El Trofeo Joan Gamper 2025, la edición 60 del torneo amistoso anual del FC Barcelona, está programado para el 10 de agosto de 2025, en el Estadi Johan Cruyff, ya que el Spotify Camp Nou no recibió permisos del ayuntamiento de Barcelona.

El Barcelona se enfrentará al Como 1907, un equipo italiano que debuta en la competición.

El partido servirá como la última prueba de pretemporada del Barcelona antes de la temporada 2025-2026 de La Liga.

*Información EFE.

