 Rodrigo Saravia fue elegido el jugador del partido
Rodrigo Saravia fue el jugador del partido Municipal-San Miguelito

El jugador de Municipal dice que terminaron con un sabor amargo por no haberle respondido con triunfo a toda la afición que les apoyó.

Rodrigo Saravia anotó el empate entre Municipal y Sporting San Miguelito
Rodrigo Saravia anotó el empate entre Municipal y Sporting San Miguelito / FOTO: Municipal

El centrocampista guatemalteco, Rodrigo Saravia, fue elegido como El Jugador del Partido durante el compromiso que disputaron el Municipal de Guatemala y el Sporting San Miguelito de Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en la Ciudad de Guatemala, y que terminó con paridad de un gol; un mal resultado para el "Mimado de la Afición".

El jugador de Municipal fue determinante para que el "Rojo" lograse el empate y evitase la derrota en casa. Aunque ese empate supone que en dos juegos, los dirigidos por Mario Acevedo no han sido capaces de ganar un compromiso ya que el anterior duelo también lo igualó 1-1 ante Diriangén en Nicaragua, con un gol de penalti del delantero hondureño Eddie Hernández. 

Al final del partido, Rodrigo Saravia también analizó el empate y dio a conocer otros aspectos relacionados a la participación de Municipal en esta tercera edición de la Copa Centroamericana 2025.

"La verdad no soy mucho de anotar goles, pero me voy con un sabor amargo porque la gente respondió y nosotros no supimos llevarnos los tres puntos acá en casa, por eso es un sabor amargo", reconoció Rodrigo Saravia.

Saravia también mandó un mensaje de aliento a la afición: "Seguimos ahí con la opción de clasificar y que sepan que lo vamos a dar todo".

Municipal: Dos presentaciones sin victoria

Municipal acumuló ante Sporting San Miguelito su segunda presentación en esta Copa Centroamericana 2025, y lo hizo con empate 1-1, mismo marcador que obtuvo ante Diriangén en Nicaragua durante su debut.

Con dos juegos y dos empates, los dirigidos por el nicaragüense Mario Acevedo solo suma 2 puntos y ha perdido ya 4 unidades, situación que le complicará su cierre de grupo (B), ya que ahora deberá encarar a los rivales más difíciles del grupo: El Real España de Honduras y Herediano de Costa Rica. El primer duelo en casa y el segundo en condición de visitante.

Matemáticamente, Municipal puede clasificar, pero debe ir a sumar puntos en Costa Rica, una situación que dentro de la previa y en papel se ve complicado.  

El siguiente partido de los "Rojos" en Copa Centroamericana 2025 será ante Real España de Honduras el miércoles 13 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. 

Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025

En una noche histórica y de magia, Municipal defrauda a su afición al no ganar su partido.

