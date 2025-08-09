 Messi sigue sin estar disponible para el Inter Miami
Deportes

Messi sigue sin estar disponible para el Inter Miami

Mascherano confirmó que Messi no jugará este domingo contra Orlando City, pero se mostró optimista sobre su pronta recuperación y regreso al equipo en los próximos días

Compartir:
Lionel Messi, futbolista del Inter Miami - instagram @leomessi
Lionel Messi, futbolista del Inter Miami / FOTO: instagram @leomessi

Lionel Messi sigue sin estar disponible para el Inter Miami debido a una lesión muscular que lo mantiene fuera de las canchas desde la semana pasada. Javier Mascherano, entrenador del equipo, confirmó este sábado que el astro argentino no podrá disputar el partido de este domingo contra el Orlando City, correspondiente a la Major League Soccer (MLS). Aunque Messi está en proceso de recuperación, el cuerpo técnico prefiere no arriesgar su regreso para evitar complicaciones mayores, dada la exigente agenda que se avecina para el equipo.

El 2 de agosto, Messi sufrió una lesión muscular durante el partido de la Leagues Cup frente al Necaxa, lo que lo obligó a abandonar el terreno de juego en los primeros minutos. Desde entonces, el Inter Miami informó que se trata de una lesión muscular menor en la pierna derecha, sin especificar el tiempo estimado para su recuperación. A pesar de esta baja, el equipo logró avanzar en el torneo tras vencer a Pumas UNAM por 3-1, asegurando su lugar en los cuartos de final, donde se enfrentarán a Tigres UANL el próximo 20 de agosto.

¿Cuándo podría volver Messi?

Mascherano se mostró optimista respecto al regreso de Messi y destacó la importancia de cuidarlo para que pueda volver en óptimas condiciones. El entrenador también resaltó la dificultad del próximo rival en la Leagues Cup, Tigres, un equipo fuerte y competitivo tanto a nivel local como internacional, que recientemente goleó 7-0 al Puebla. Mientras tanto, el Inter Miami continúa su participación en la MLS con un calendario cargado que incluye cuatro partidos en menos de dos semanas, entre ellos el esperado derbi de Florida contra Orlando City.

En la tabla de la MLS, el Inter Miami se mantiene en la quinta posición de la Conferencia Este con 42 puntos tras 22 partidos, mientras que el Philadelphia Union lidera con 50 puntos en 25 encuentros. La ausencia de Messi es un reto para el equipo, pero también una oportunidad para que otros jugadores demuestren su potencial y ayuden a mantener el nivel competitivo mientras esperan el regreso del astro argentino, quien sin duda sigue siendo una pieza clave para las aspiraciones del Inter Miami en esta temporada.

Foto embed
Lionel Messi, capitán del Inter Miami de la MLS - Inter Miami CF

En Portada

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapat
Nacionales

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapa

08:18 AM, Ago 09
Hernán Medford será nuevo técnico de Heredianot
Deportes

Hernán Medford será nuevo técnico de Herediano

07:26 AM, Ago 09
Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putint
Internacionales

Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin

08:22 AM, Ago 09
¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabet
Farándula

¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabe

08:31 AM, Ago 09

Temas

GuatemalaSismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viralsecuenciasismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos