Lionel Messi sigue sin estar disponible para el Inter Miami debido a una lesión muscular que lo mantiene fuera de las canchas desde la semana pasada. Javier Mascherano, entrenador del equipo, confirmó este sábado que el astro argentino no podrá disputar el partido de este domingo contra el Orlando City, correspondiente a la Major League Soccer (MLS). Aunque Messi está en proceso de recuperación, el cuerpo técnico prefiere no arriesgar su regreso para evitar complicaciones mayores, dada la exigente agenda que se avecina para el equipo.
El 2 de agosto, Messi sufrió una lesión muscular durante el partido de la Leagues Cup frente al Necaxa, lo que lo obligó a abandonar el terreno de juego en los primeros minutos. Desde entonces, el Inter Miami informó que se trata de una lesión muscular menor en la pierna derecha, sin especificar el tiempo estimado para su recuperación. A pesar de esta baja, el equipo logró avanzar en el torneo tras vencer a Pumas UNAM por 3-1, asegurando su lugar en los cuartos de final, donde se enfrentarán a Tigres UANL el próximo 20 de agosto.
¿Cuándo podría volver Messi?
Mascherano se mostró optimista respecto al regreso de Messi y destacó la importancia de cuidarlo para que pueda volver en óptimas condiciones. El entrenador también resaltó la dificultad del próximo rival en la Leagues Cup, Tigres, un equipo fuerte y competitivo tanto a nivel local como internacional, que recientemente goleó 7-0 al Puebla. Mientras tanto, el Inter Miami continúa su participación en la MLS con un calendario cargado que incluye cuatro partidos en menos de dos semanas, entre ellos el esperado derbi de Florida contra Orlando City.
En la tabla de la MLS, el Inter Miami se mantiene en la quinta posición de la Conferencia Este con 42 puntos tras 22 partidos, mientras que el Philadelphia Union lidera con 50 puntos en 25 encuentros. La ausencia de Messi es un reto para el equipo, pero también una oportunidad para que otros jugadores demuestren su potencial y ayuden a mantener el nivel competitivo mientras esperan el regreso del astro argentino, quien sin duda sigue siendo una pieza clave para las aspiraciones del Inter Miami en esta temporada.