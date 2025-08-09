Tom Brady ya tiene su estatua en Nueva Inglaterra

Tom Brady, ampliamente reconocido como el mejor jugador en la historia de la NFL, recibió este viernes un homenaje histórico con la develación de una estatua de bronce en el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots. El legendario mariscal de campo, ganador de seis Super Bowl con la franquicia, destacó que esta obra no representa únicamente su trayectoria individual, sino la grandeza colectiva del equipo. "Sé lo que representa esta estatua y no se trata de un solo jugador. En el fútbol americano nunca será así. Se trata de la grandeza de un equipo y del compromiso de todos los que forjamos la dinastía de los New England Patriots", afirmó Brady.
El acto fue encabezado por Robert Kraft, propietario de los Patriots, quien presentó la estatua de 5.2 metros de altura ante decenas de aficionados que se congregaron para celebrar al ícono deportivo. "Gracias por estar aquí para honrar e inmortalizar la legendaria carrera del mejor jugador de la NFL de todos los tiempos; Tom Brady, quien durante dos décadas hizo que los Patriots se sintieran invencibles", expresó Kraft, resaltando el legado del mariscal que llevó a la franquicia a igualar a los Pittsburgh Steelers como los máximos ganadores de Super Bowls.
Tom Brady, leyenda de los New England Patriots
La estatua, forjada con una envergadura simbólica en honor a los 17 títulos divisionales obtenidos bajo el liderazgo de Brady, fue colocada en la explanada del Gillette Stadium poco antes del duelo de pretemporada entre los Patriots y los Washington Commanders. La base hexagonal de granito exhibe en cada lado las victorias en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII y LV, reflejando el impacto del jugador en cada uno de esos campeonatos.
Durante la ceremonia, los asistentes corearon el nombre de Brady mientras el exmariscal de campo, entre sonrisas, fingía atender una llamada de su histórico entrenador, Bill Belichick. "Lo siento, pero dice el entrenador Belichick que la estatua todavía tiene margen de mejora; no se decepcionen, conozco esa sensación", bromeó, recordando con humor la exigencia que caracterizó su relación con el estratega a lo largo de 20 años.
A sus 47 años, Brady ostenta un legado difícil de igualar: más pases completos (7,753), más victorias en temporada regular (251), más yardas por pase (89,214), más envíos de anotación (649) y más triunfos en postemporada (35) en la historia de la NFL, además de 15 apariciones en el Pro Bowl. Suma siete anillos de Super Bowl —seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers—, fue cinco veces Jugador Más Valioso del Super Bowl y en tres ocasiones el Más Valioso de la temporada regular, consolidándose como una figura inmortal del deporte profesional.