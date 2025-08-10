 Eduardo Camavinga se perderá el inicio de LaLiga
Deportes

Eduardo Camavinga se perderá el inicio de LaLiga

Eduardo Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho y estará dos semanas de baja. No disputa un partido oficial desde el 23 de abril, cuando jugó contra Getafe en LaLiga 2024/25.

Eduardo Camavinga se perderá el inicio de LaLiga - EFE
Eduardo Camavinga se perderá el inicio de LaLiga / FOTO: Agencia EFE

Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, comenzará la temporada 2025/26 desde la enfermería tras confirmarse una nueva lesión. El club blanco informó, a través de un parte médico oficial, que el jugador sufrió un esguince en el tobillo derecho, lo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego aproximadamente dos semanas. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución", señaló el comunicado difundido por la entidad madridista.

Esta nueva dolencia se suma a la complicada etapa física que el mediocampista ha atravesado en los últimos meses. Camavinga no disputa un partido oficial desde el pasado 23 de abril, cuando ingresó de cambio en la victoria por 0-1 ante el Getafe, en la jornada 33 de LaLiga española 2024/25. Desde entonces, el futbolista ha estado trabajando para superar problemas físicos que han mermado su continuidad, siendo su fortaleza y capacidad de recuperación claves para el equipo en temporadas anteriores.

Las lesiones apartan a Camavinga

Cabe recordar que, a finales de la campaña pasada, el internacional francés sufrió una lesión en el tendón que le impidió disputar el tramo decisivo de la temporada y el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que el Real Madrid alcanzó las semifinales. Esta situación ha generado preocupación en el cuerpo técnico de Xabi Alonso, que valora a Camavinga como una pieza fundamental por su polivalencia en el centro del campo y su capacidad para aportar tanto en labores defensivas como ofensivas.

El objetivo ahora será que el jugador complete su recuperación sin recaídas, con la intención de reintegrarse a la dinámica de grupo lo antes posible. Su regreso podría producirse a mediados de agosto, siempre y cuando la evolución del tobillo sea favorable. En un calendario cargado de compromisos, contar con Camavinga en plena forma será esencial para un Real Madrid que buscará competir en todas las competiciones desde el inicio.

Eduardo Camavinga se pierde lo que resta de temporada - Instagram

