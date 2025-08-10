 El Trébol se pinta de color rojo para el clásico nacional
Deportes

El Trébol se pinta de color rojo para el clásico nacional

Los "Rojos" del Municipal jugarán esta tarde arropados por su afición.

Municipal recibe esta tarde a Comunicaciones
Municipal recibe esta tarde a Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

Desde las primeras horas de la tarde del domingo, los aficionados de Municipal se han acercado a los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, escenario deportivo que acogerá el clásico 334 del futbol guatemalteco entre Municipal de Mario Acevedo y Comunicaciones de Roberto Hernández.

Caras pintadas, algunos con pelucas de color rojo, camisolas de Municipal, y otro tipo de indumentaria llamativa han hecho que los alrededores del escenario deportivo se pinten de rojo, y más adelante, cuando se abran las puertas de El Trébol, el graderío será totalmente rojo.

La afición llega con la esperanza de ver triunfar a su club y logar cerrar la fecha como sublíder del campeonato y no perderle paso al Deportivo Mixco, club que suma 12 unidades en cuatro fechas disputadas.

La economía informal forma parte también del paisaje, y desde muy temprano los vendedores han colocado su mercadería para ser ofrecida durante la previa del clásico nacional.

Asimismo, las populares ventas de comida se han llenado de decenas de aficionados no solo con hambre de triunfo y venganza, sino con ganas de disgustar de un buen churrasco, y claro, haciendo charla relacionada al partido que paraliza a una nación, el clásico guatemalteco.

Es de recordar que los aficionados llegan al estadio El Trébol por sus propios medios utilizando transporte de alguna aplicación, o el servicio gratuito de buses que tiene a su disposición la junta directiva de los "Escarlatas.   

Un clásico nocturno

Tras su estreno nocturno en El Trébol, Municipal brindará este domingo 10 de agosto a su noble afición la experiencia de ver parte del clásico con iluminación artificial y ser parte del show luminario con la cual cuenta ahora el "Mimado de la afición".

El primer partido de los "Rojos" en horario nocturno fue ante Sporting San Miguelito de Panamá durante la segunda fecha de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, donde igualó 1-1 con el representante panameño.

