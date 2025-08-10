 Mario Escobar se queda sin intercomunicador en el clásico
Deportes

Árbitro Mario Escobar se queda sin intercomunicador en el clásico

Una falla en el aparato que comunica al árbitro con su equipo arbitral llevan a Mario Escobar a usar la vieja escuela: señas y gritos.

Compartir:
Árbitro Mario Escobar es el encargado del clásico nacional
Árbitro Mario Escobar es el encargado del clásico nacional / FOTO: Álex Meoño

El clásico 334 del futbol guatemalteco entre Municipal y Comunicaciones que se disputa en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol tuvo un momento curioso cuando se jugaba el minuto 13 de la primera parte.

El protagonista del momento curioso fue el árbitro internacional con gafete FIFA, Mario Escobar, que al tener fallas con el intercomunicador, decidió retirárselo en pleno partido y dárselo a su compañero, el cuatro árbitro Julio Luna. 

Esa situación llamó la atención, pero también dejó visible una situación que pudo haber causado algún inconveniente para el desarrollo del trabajo arbitral durante el clásico nacional, ya que eso dejó sin tener comunicación entre Mario Escobar y su equipo de trabajo, volviendo a épocas del pasado donde había un arbitraje no tocado tecnológicamente.

El equipo arbitral del clásico es: Mario Escobar (central), Luis Ventura (línea 1), Humberto Panjoj (línea 2) y Julio Luna (cuarto árbitro). 

Municipal y Comunicaciones protagonizan el clásico 334 en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol como parte de la fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. 

El Trébol se pinta de color rojo para el clásico nacional

Los “Rojos” del Municipal jugarán esta tarde arropados por su afición.

Funciones del intercomunicador

La función del intercomunicador del árbitro en un partido de futbol, conocido como sistema de comunicación o "comms", es facilitar la comunicación en tiempo real entre el árbitro principal, los árbitros asistentes (jueces de línea), el cuarto árbitro y, en algunos casos (no aplica para Guatemala), el equipo del VAR (Video Assistant Referee).

Este dispositivo, generalmente un auricular con micrófono, permite coordinar decisiones, aclarar jugadas controvertidas y mantener el control del partido de manera eficiente.

Sus funciones específicas, incluyen: 

  • Coordinación entre el equipo arbitral
  • Comunicación con el VAR
  • Gestión del tiempo y sustituciones
  • Respuesta rápida a incidente
  • Discreción

El sistema suele ser inalámbrico, con auriculares ligeros y micrófonos de alta calidad, diseñado para funcionar en entornos ruidosos como estadios llenos.

Su uso es obligatorio en competiciones de alto nivel, como la FIFA, UEFA o ligas profesionales, y está regulado por el IFAB (International Football Association Board).


En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SismosDonald Trumpredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos