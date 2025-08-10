Mario Escobar se queda sin intercomunicador en el clásico

El clásico 334 del futbol guatemalteco entre Municipal y Comunicaciones que se disputa en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol tuvo un momento curioso cuando se jugaba el minuto 13 de la primera parte.
El protagonista del momento curioso fue el árbitro internacional con gafete FIFA, Mario Escobar, que al tener fallas con el intercomunicador, decidió retirárselo en pleno partido y dárselo a su compañero, el cuatro árbitro Julio Luna.
Esa situación llamó la atención, pero también dejó visible una situación que pudo haber causado algún inconveniente para el desarrollo del trabajo arbitral durante el clásico nacional, ya que eso dejó sin tener comunicación entre Mario Escobar y su equipo de trabajo, volviendo a épocas del pasado donde había un arbitraje no tocado tecnológicamente.
El equipo arbitral del clásico es: Mario Escobar (central), Luis Ventura (línea 1), Humberto Panjoj (línea 2) y Julio Luna (cuarto árbitro).
Municipal y Comunicaciones protagonizan el clásico 334 en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol como parte de la fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Funciones del intercomunicador
La función del intercomunicador del árbitro en un partido de futbol, conocido como sistema de comunicación o "comms", es facilitar la comunicación en tiempo real entre el árbitro principal, los árbitros asistentes (jueces de línea), el cuarto árbitro y, en algunos casos (no aplica para Guatemala), el equipo del VAR (Video Assistant Referee).
Este dispositivo, generalmente un auricular con micrófono, permite coordinar decisiones, aclarar jugadas controvertidas y mantener el control del partido de manera eficiente.
Sus funciones específicas, incluyen:
- Coordinación entre el equipo arbitral
- Comunicación con el VAR
- Gestión del tiempo y sustituciones
- Respuesta rápida a incidente
- Discreción
El sistema suele ser inalámbrico, con auriculares ligeros y micrófonos de alta calidad, diseñado para funcionar en entornos ruidosos como estadios llenos.
Su uso es obligatorio en competiciones de alto nivel, como la FIFA, UEFA o ligas profesionales, y está regulado por el IFAB (International Football Association Board).