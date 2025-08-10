Resultado Municipal vs. Comunicaciones - Clásico 334

El Estadio Manuel Felipe Carrera fue el escenario de la edición 334 del Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones, un duelo que tuvo el atractivo especial de disputarse por primera vez en horario nocturno en dicho recinto. Sin embargo, la fiesta quedó a medias, ya que el invitado más esperado, el gol de la victoria, no llegó para ninguno de los dos, y el encuentro finalizó con un empate 1-1. La expectativa previa contrastó con lo mostrado en el campo durante la primera parte, que careció de emociones claras. La oportunidad más importante llegó a través de John Méndez, quien exigió a Fredy Pérez con un disparo cruzado, pero el guardameta crema salvó a su equipo con una intervención decisiva con el pie derecho.
En el inicio del segundo tiempo, Municipal tomó la iniciativa y se acercó peligrosamente al marco rival. Al minuto 52, Cristian Hernández tuvo una gran opción, pero su disparo careció de dirección. El juego, sin embargo, se vio interrumpido en varias ocasiones por faltas cometidas por ambos bandos, lo que impidió que el ritmo se mantuviera constante. La intensidad se concentraba en algunos chispazos, pero ninguno de los equipos lograba imponer un dominio claro en el marcador.
Empate entre Municipal y Comunicaciones
El gol que rompió la igualdad llegó al minuto 62 y tuvo un sabor especial para los aficionados rojos. Cristian Hernández, mediocampista argentino y exjugador de Comunicaciones, aprovechó un error en el control de José Pinto, controló el balón y definió con un potente remate al primer palo, venciendo a Fredy Pérez. La anotación encendió las gradas del Manuel Felipe Carrera, que soñaban con un triunfo en este histórico enfrentamiento.
No obstante, Comunicaciones no bajó los brazos y encontró el empate a diez minutos del final. Al minuto 80, el mexicano Brian Martínez realizó una gran jugada individual, recorriendo gran parte del campo con el balón controlado, para luego asistir a Erick Lemus, quien solo tuvo que empujarla al fondo de la red. La acción dejó en evidencia la capacidad de reacción de los albos, que evitaron irse con las manos vacías de territorio rival.
Con este resultado, Municipal alcanzó los 8 puntos producto de dos victorias y dos empates, mientras que Comunicaciones sumó su tercer partido consecutivo sin ganar, acumulando cinco unidades, con dos empates y una derrota en ese lapso.
Ahora, los rojos deberán enfocar su atención en el duelo del próximo miércoles ante Real España por la Copa Centroamericana, un compromiso que se perfila como decisivo para sus aspiraciones internacionales, ya que necesitan la victoria para mantener vivas sus opciones en el certamen.