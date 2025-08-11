 Ana Lucía Martínez volverá a reencontrarse con Monterrey
Deportes

Ana Lucía Martínez volverá a reencontrarse con las Rayadas de Monterrey

Después de conquistar dos títulos con Monterrey, Ana Lucía Martínez vuelve a medirse contra las Rayadas, ahora defendiendo los colores de Cruz Azul.

Ana Lucía Martínez, jugadora del Cruz Azul Femenino - Cruz Azul
Ana Lucía Martínez, jugadora del Cruz Azul Femenino / FOTO: Cruz Azul

El fútbol femenino mexicano continúa emocionando con partidos de alta intensidad y rivalidades que se renuevan jornada tras jornada. En esta ocasión, el Monterrey, dirigido por la entrenadora costarricense Amelia Valverde y ubicado en la quinta posición de la tabla, visitará este martes al Cruz Azul, equipo que ocupa el duodécimo lugar. Este encuentro adquiere un matiz especial para la futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien se enfrentará nuevamente a las Rayadas, club donde brilló y conquistó dos títulos consecutivos.

Ana Lucía Martínez tuvo una etapa destacada en Monterrey, siendo pieza fundamental en el esquema de las Rayadas durante varios torneos. Sin embargo, en el último campeonato perdió protagonismo y decidió buscar nuevos retos firmando con Cruz Azul Femenino. Con su actual equipo, Martínez ya ha mostrado su calidad aportando dos asistencias en cinco partidos, demostrando que sigue siendo una jugadora clave y con hambre de éxito. El reencuentro con su exequipo no solo es un duelo personal, sino también una oportunidad para reafirmar su nivel.

Ana Lucía Martínez se verá cara a cara con Monterrey

Monterrey llega a este partido con una racha positiva tras cuatro victorias consecutivas y un buen saldo ofensivo con 17 goles anotados y apenas dos recibidos. Sin embargo, uno de esos triunfos fue contra San Luis, que se ubica en la novena posición, mientras que los otros fueron ante equipos que actualmente están en el fondo de la tabla, como Querétaro, Puebla y Mazatlán. Para este compromiso, las Rayadas cuentan con una ofensiva potente liderada por la australiana Emily Gielnik, la española Lucía García y la sudafricana Jermaine Seoposenwe, quien debutará tras su participación en la Copa Africana de Naciones.

Por su parte, Cruz Azul buscará dar la sorpresa y frenar el avance de Monterrey apoyándose en su goleadora estadounidense Aerial Chavarin, quien es la tercera máxima anotadora del torneo con cinco goles. El partido se presenta como un choque interesante donde la experiencia y el deseo de reivindicación de Ana Lucía Martínez añadirán un ingrediente extra a un duelo ya de por sí apasionante en la Liga MX Femenil.

