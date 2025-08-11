 Balotelli: "Mi sueño es jugar en el Real Madrid"
Balotelli: "Mi sueño es jugar en el Real Madrid"

Balotelli, sin equipo y sin partidos oficiales desde diciembre de 2024, no piensa en retirarse. Su sueño pendiente es jugar en el Real Madrid y desea un club que le brinde confianza para seguir.

Mario Balotelli fue campeón de la Champions del 2010 con el Inter de Milán - instagram @mb459
Mario Balotelli fue campeón de la Champions del 2010 con el Inter de Milán / FOTO: instagram @mb459

Mario Balotelli, uno de los delanteros más polémicos y carismáticos del fútbol moderno, ha revelado que aún mantiene vivo un sueño que persigue desde hace años: vestir la camiseta del Real Madrid. El italiano, que cumplirá 35 años este 12 de agosto y actualmente se encuentra sin equipo, confesó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport que su meta pendiente es jugar en el conjunto blanco. "Quiero jugar otros dos o tres años, en un equipo que me dé confianza", afirmó, dejando claro que su retiro no está en sus planes inmediatos.

El atacante, que ha pasado por clubes como Inter, Milan, Manchester City y su más reciente experiencia en el Génova, donde apenas disputó 63 minutos bajo las órdenes de Patrick Vieira, recordó también su breve etapa en las categorías inferiores del FC Barcelona. Balotelli describió aquella experiencia como una época dorada en la que compartió vestuario con figuras como los hermanos Dos Santos, Thiago Alcántara y Bojan Krkić. "Era una alegría salir al campo, ganábamos 15-0, jugábamos con libertad, sin táctica, solo control y pase rápido", relató con nostalgia.

Balotelli aún no piensa en el retiro

Sobre su vínculo con los dos gigantes de Milán, Balotelli evitó definirse como hincha de uno u otro. "De niño simpatizaba con el Inter porque mi ídolo era Ronaldo ‘El Fenómeno’, pero nunca oculté mi simpatía por el mundo rossonero. Ser hincha es otra cosa", explicó. También hizo un repaso de su paso por la selección italiana, reconociendo que pudo haberse esforzado más y que, con más oportunidades, quizá habría estado cerca del récord goleador de Luigi Riva. "Alguien no me quería en la selección, pero eso ya es agua pasada", sentenció.

En su palmarés figuran títulos de gran prestigio, como el triplete conseguido con el Inter en 2010 y la Premier League y la FA Cup ganadas con el Manchester City. Sin embargo, para Balotelli, la mayor motivación sigue siendo cumplir ese último anhelo de su carrera: jugar en el Real Madrid. Un reto difícil, pero no imposible, para un futbolista que siempre se ha caracterizado por desafiar las expectativas y sorprender al mundo del fútbol.

Mario Balotelli en su paso por el Brescia de Italia - Archivo

