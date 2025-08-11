 Carlos Ruiz responde al Sindicato de Futbolistas
Carlos Ruiz responde al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala

Carlos Ruiz le dice al Sifupgua: "El cargo y la representación exigen compromiso, transparencia y defensa activa, no complacencia".

Carlos Ruiz sale en defensa de los jugadores profesionales
Carlos Ruiz sale en defensa de los jugadores profesionales / FOTO: Archivo

El máximo exponente de Selección de Guatemala, Carlos Ruiz, respondió al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala (Sifupgua), entorno al tema relacionado con los jugadores de Xinabajul (club desafiliado), quienes no han podido cobrar sus salarios.

Ruiz arranca el comunicado explicando que es miembro fundador del Sifupgua, organización que nació con el objetivo de "defenderlos derechos de los futbolistas profesionales, nacionales y extranjeros, que ejercen su labor en Guatemala".

Carlos Ruiz resalta la apertura de comunicación que existe desde el Sifupgua, liderado por Jean Márquez (jugador activo), pero considera importante recordar ciertos aspectos, uno de ellos que: "El sindicato debe ser la primera línea de defensa cuando los futbolistas enfrentan incumplimientos salariales, deudas tras descensos de equipos o cualquier vulneración a sus derechos laborales".  

En esa línea, Carlos Ruiz es claro y explica: "No basta reaccionar ante las críticas; se debe actuar de manera preventiva".

Asimismo, el "Pescado" recordó un poco los inicios del Sindicato en mención. "Desde su fundación, luchamos por que los contratos fueran revisados, que se garantizará el pago de 12 sueldos al año, prestaciones, seguro médico y defensa legal, así como apoyo en operaciones y rehabilitación de jugadores lesionados", dice Ruiz.

Carlos Ruiz explica que todo ello lo hicieron sin recibir remuneración alguna.

Carlos Ruiz alza la voz ante posible suspensión del fútbol guatemalteco

“¿Dónde está el sindicato de futbolistas cuando más se le necesita?”, reclamó Carlos Ruiz ante una posible suspensión del futbol nacional por el caso de Xinabajul.

Su preocupación

En el comunicado emitido este día, Carlos Ruiz expresa su actual preocupación: "La poca presencia de futbolistas en las asambleas donde se toman decisiones clase, así como la necesidad de garantizar que quienes representan a Guatemala en FIFPRO lo hagan con firmeza y en beneficio colectivo, no en busca de intereses personales".

Además, envía unas líneas de reflexión para el Sindicato. "Sifupgua tiene hoy la responsabilidad de honrar ese legado, de ser una voz valiente y de arriesgar cuando sea necesario para proteger a quienes no cuentan con la seguridad de un sueldo fijo mensual", expone Ruiz.

"El cargo y la representación exige compromiso, transparencia y defensa activa, no complacencia", sentenció Carlos Ruiz.  

Foto embed
Comunicado de prensa de Carlos Ruiz al Sifupgua - Carlos Ruiz

