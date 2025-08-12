Atleta italiano fallece en los Juegos Mundiales 2025

El deporte mundial está de luto tras el fallecimiento del atleta italiano Mattia Debertolis, quien perdió la vida este martes 12 de agosto en Chengdu, China, durante la celebración de los XII Juegos Mundiales 2025. Debertolis, de 29 años, era una de las figuras más destacadas de la orientación a pie en su país, disciplina que combina resistencia física con navegación mediante mapa y brújula. El deportista sufrió un colapso el pasado 8 de agosto, en plena competencia de media distancia, bajo temperaturas extremas que alcanzaron los 43 grados centígrados. Pese a recibir asistencia médica inmediata, su estado fue crítico desde el inicio y, tras cuatro días hospitalizado, no logró recuperarse.
La Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación confirmaron la noticia a través de un comunicado conjunto. Según informaron, Debertolis fue encontrado inconsciente durante el recorrido y trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció acompañado en todo momento por su familia y por representantes de la selección italiana. La gravedad de la situación se vio agravada por las duras condiciones climáticas que reinaron en la ciudad durante la competencia.
¿Qué son los Juegos Mundiales?
Las autoridades deportivas expresaron su profundo pesar por la pérdida y enviaron condolencias a la familia, compañeros y amigos del atleta. Asimismo, los organizadores anunciaron que evaluarán de forma exhaustiva las medidas de seguridad y protocolos para competencias que se desarrollen bajo temperaturas extremas, con el objetivo de prevenir tragedias similares en el futuro. Este suceso ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar la protección de los atletas frente a condiciones ambientales adversas.
Los Juegos Mundiales, que se celebran cada cuatro años, reúnen disciplinas que no forman parte del programa olímpico permanente, buscando promover y dar visibilidad a deportes menos mediáticos, en estrecha colaboración con el Comité Olímpico Internacional. En esta edición, celebrada en Chengdu, la comunidad deportiva internacional esperaba celebrar el talento y esfuerzo de miles de atletas, pero el fallecimiento de Debertolis ha teñido de tristeza la competencia, recordando la importancia de priorizar la salud y seguridad de los participantes por encima de cualquier resultado.