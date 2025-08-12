Pedro Altán regresa a las convocatorias de Municipal

Tras perderse los primeros duelos con Municipal, Pedro Altán reaparece en una convocatoria de su club en esta nueva temporada, la 2025-2026, que ya lleva cuatro partidos de Liga Nacional y dos de Copa Centroamericana de la Concacaf.
La última vez que Altán tuvo actividad oficial fue con la Selección Nacional de Guatemala durante la semifinal ante Estados unidos por la Copa Oro 2025, donde Guatemala cayó 2-1 con el doblete de Diego Luna.
Desde aquel momento, 2 de julio, Pedro Altán ya no se le vio dentro de un terreno de juego de forma oficial, y ahora se le abren las puertas para volver a tener la titularidad, siempre y cuando, su técnico, Mario Acevedo disponga utilizarlo en el partido ante Real España.
Los convocados
Esta tarde, Municipal dio a conocer sus convocados para su tercera aparición en la Copa Centroamericana 2025, donde los "Rojos" no conocen victoria, ya que suman dos empates consecutivos (1-1) ante Diriangén en Nicaragua y ante Sporting San Miguelito de Panamá en Guatemala.
Los porteros convocados por Mario Acevedo son Kenderson Navarro y Braulio Linares. Navarro fue el portero ante Comunicaciones el pasado domingo durante el clásico 334 del futbol guatemalteco.
Para la línea baja, se ha convocado a César Calderón, José Morales, José Mena, Aubrey David, Salvador Estrada, Carlos Aguilar, Yunior Pérez.
Rodrigo Saravia, Cristian Hernández, Cristian Jiménez, Figo Montaño, John Méndez, César Archila, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, José Carlos Martínez, Eddie Hernández, Yasnier Matos, Davis Contreras, Pedro Altán, Jefry Bantes y Nicolás Samayoa, son los demás convocados para este duelo internacional.
Ausencia de Altán, sin explicación
La última aparición oficial de Pedro Altán fue con la Selección Nacional de Guatemala durante las semifinales de la Copa Oro 2025, donde la "Bicolor" cayó ante Estados Unidos (2-1).
En aquel duelo, jugado el 2 de julio, Altán permaneció dentro del campo 70 minutos antes de ser sustituido por Arquímides Ordoñez. Con anterioridad, "Pedrito" había jugado los últimos 20 minutos del tiempo reglamentario en cuartos de final ante Canadá. En ese compromiso Altán entró por Olger Escobar, y en la tanda de panaltis, convirtió un gol para el 5-5 en la primera tanda de la muerte súbita.
Tras su regreso a Guatemala, Pedro Altán fue noticia al anunciarse que sería parte de un programa para mejorar su condición física, situación por la cual se le criticó durante la Copa Oro 2025.
Posteriormente, Pedro Altán no fue convocado para la primera fecha del Apertura 2025 cuando Municipal visitó a Deportivo Achuapa, y tampoco lo llamaron para la segunda jornada ante Aurora. Misma suerte corrió para las fechas 3 y 4 cuando se jugó ante Cobán Imperial y Comunicaciones, respectivamente.
En Copa Centroamericana tampoco fue de la convocatoria ante Diriangén, ni Sporting San Miguelito.
Hasta este martes 12 de agosto, no hubo un informe oficial por parte de Municipal que pudiese determinar con exactitud la ausencia de Altán en las convocatorias. No se tiene certeza si su ausencia fue por algún tipo de lesión, porque fue parte de un programa especial para buscar su mejoramiento físico o recibió una sanción del "Escarlata".