 Fecha de presentación de Mastantuono con el Real Madrid
Deportes

Franco Mastantuono será presentado este jueves como jugador del Real Madrid

El joven argentino será presentado el 14 de agosto, día en que cumple 18 años, requisito FIFA indispensable para incorporarse oficialmente al Real Madrid como extracomunitario.

Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid - instagram @franco.mastantuono
Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid / FOTO: instagram @franco.mastantuono

El argentino Franco Mastantuono será presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid este jueves 14 de agosto a las 13:00 horas (horario español), coincidiendo con el día en que cumple la mayoría de edad. Esta fecha marca su incorporación plena a la dinámica del conjunto blanco, cumpliendo con la normativa de la FIFA que exige que los jugadores extracomunitarios tengan 18 años para formar parte del equipo.

El acto protocolario se llevará a cabo en la Ciudad Real Madrid, donde el presidente del club, Florentino Pérez, recibirá a Mastantuono para la firma del contrato que lo vincula con el Real Madrid por las próximas seis temporadas. Posteriormente, el joven futbolista atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa, compartiendo sus primeras impresiones como jugador merengue.

Las cifras del fichaje de Mastantuono con el Real Madrid

Mastantuono llegó a Madrid el pasado 2 de agosto, iniciando así su aventura en España, aunque hasta este jueves no podía participar oficialmente con el equipo. Su fichaje se hizo oficial el 13 de junio, tras un acuerdo con River Plate que implicó el pago de la cláusula de rescisión de 45 millones de euros, más 18,2 millones adicionales por impuestos, convirtiéndose en la operación más cara en la historia del fútbol argentino.

Tras disputar el Mundial de Clubes con River Plate, Mastantuono se prepara para debutar con la camiseta del Real Madrid. Su primer partido podría tener lugar el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu, cuando el equipo blanco reciba a Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports, marcando el inicio de una prometedora etapa para el joven talento argentino.

Foto embed
Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid - Agencia EFE

