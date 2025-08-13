La Premier League domina el mercado de fichajes

A pocos días del inicio de las cinco grandes ligas europeas y con dos semanas todavía por delante para el cierre del mercado, la Premier League reafirma su supremacía económica en el fútbol mundial. Con un gasto que ya alcanza los 2.370 millones de euros, la liga inglesa marca un ritmo inalcanzable para sus competidoras. El Liverpool lidera este movimiento tanto en inversión colectiva —308 millones de euros— como en el fichaje individual más caro del verano, con la llegada de Florián Wirtz por 125 millones. La diferencia con el resto de ligas es abismal: LaLiga EA Sports española ha invertido 514 millones, la Serie A italiana 739 y la Bundesliga alemana 596, cifras que evidencian la distancia entre el fútbol inglés y el resto de Europa.
En la cúspide del gasto se encuentra el Liverpool, vigente campeón de la Premier, que no ha reducido su ambición pese al título conquistado. Además de Wirtz, los "Reds" han sumado a Hugo Ekitike (95 millones), Milos Kerlez (46,9), Jeremie Frimpong (40) y Armin Pecsi (1,8). Y no se detendrán ahí: Alexander Isak podría ser la próxima incorporación por una cifra superior a los cien millones. Curiosamente, este gasto se ha compensado parcialmente con ventas por 183 millones, destacando la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich por 70 millones, una baja sensible para el esquema del equipo.
La Premier League acapara el mercado mundial
El dominio inglés no es solo del Liverpool. El top cinco de clubes con mayor inversión es monopolio de la Premier: Chelsea (287 millones), Manchester United (229), Arsenal (224) y Manchester City (176,9) completan la lista. Entre todos ellos, suman 1.224 millones de euros en fichajes, una cifra superior al gasto total de cualquiera de las otras ligas europeas. Este músculo financiero evidencia la capacidad de los equipos ingleses para atraer talento global y, al mismo tiempo, generar ingresos que sostienen este nivel de inversión.
Fuera de Inglaterra, el Atlético de Madrid es el club con mayor gasto, con 172 millones destinados a reforzar todas las líneas. Sus incorporaciones incluyen a Marc Pubill, Matteo Ruggeri, David Hancko, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada y Giacomo Raspadori, además de la compra de Juan Musso. En España, el Real Madrid ha desembolsado 167,5 millones en Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono para iniciar la era Xabi Alonso. Por detrás aparecen el Sunderland (141 millones) y el Tottenham (140), demostrando que incluso equipos fuera del "Big Six" pueden competir en gasto.
En el apartado de ventas, el Bayer Leverkusen es el gran protagonista con 204 millones ingresados. A la millonaria transferencia de Wirtz al Liverpool se suman las de Frimpong (40 millones) al mismo club, Odilon Kossounou (20) al Atalanta, Granit Xhaka (15) al Sunderland y Gustavo Puerta (4) al Hull City. Esta política de ventas ha permitido a los alemanes reestructurar su plantilla y obtener beneficios considerables.
La operación más destacada del verano es, sin duda, la de Florián Wirtz, que a sus 22 años se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier y el sexto más alto del fútbol europeo. El segundo puesto en este ránking lo ocupa también el Liverpool, con la compra de Ekitike por 95 millones. Le siguen Benjamin Sesko al Manchester United (76 millones), y empatados en 75 millones, Víctor Osimhen al Galatasaray y Bryan Mbeumo al United. Estas cifras reflejan que, hoy por hoy, el mercado de fichajes es un terreno donde Inglaterra no solo impone las reglas, sino que juega en una liga económica propia.