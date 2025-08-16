 Balacera en el Estadio Cuauhtémoc deja un muerto y un herido
Deportes

Balacera en el Estadio Cuauhtémoc deja un muerto y un herido

Previo al partido Puebla vs Atlético San Luis, se registró un enfrentamiento en el estadio Cuauhtémoc que dejó un muerto y un herido por una disputa de estacionamiento.

Balacera en el Estadio Cuauhtémoc deja un muerto y un herido - Secretaría de Seguridad Pública
Balacera en el Estadio Cuauhtémoc deja un muerto y un herido / FOTO: Secretaría de Seguridad Pública

La tarde del viernes 15 de abril, momentos previos al partido entre Puebla y Atlético San Luis, se registró un enfrentamiento en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, que dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada. Según los primeros reportes, el conflicto involucró detonaciones de arma de fuego y generó alarma entre los asistentes y vecinos de la zona.

La disputa, de acuerdo con fuentes locales, se originó por el control del estacionamiento del estadio, inmueble propiedad del gobierno estatal. Durante años, este espacio fue administrado por un grupo conocido como "28 de octubre", que cobraba por el acceso durante los partidos de la Franja, situación que cambió en los últimos meses debido a operativos de seguridad implementados por las autoridades.

Operativos en el estadio Cuauhtémoc

El pasado 4 de abril, el gobierno del Estado llevó a cabo un operativo en el estacionamiento, el cual también es utilizado por espacios cercanos como "Hermanos Serdán" y el Auditorio GNP Seguros, con el objetivo de garantizar un acceso seguro y libre de cobros no autorizados. Esta acción buscaba limitar la influencia del grupo que anteriormente controlaba el lugar, logrando mantener un mayor resguardo del inmueble en semanas recientes.

A pesar de estas medidas, el incidente previo al encuentro de la Jornada 5 evidenció que no se realizó el operativo habitual, lo que derivó en el violento enfrentamiento. El partido entre Puebla y Atlético San Luis sufrió un breve retraso, aunque finalmente se pudo desarrollar con normalidad, ya que los hechos no afectaron directamente a los clubes ni a la logística del evento.

