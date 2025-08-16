Policía investiga racismo en el juego Liverpool-Bournemouth

La Policía de Merseyside ha iniciado una investigación por un incidente racista ocurrido durante el partido de la Premier League entre Liverpool y Bournemouth, disputado el pasado viernes en Anfield. El delantero ghanés Antoine Semenyo fue víctima de un insulto por parte de un aficionado en silla de ruedas, quien se encontraba en las primeras filas del estadio. El árbitro del encuentro, Anthony Taylor, detuvo el juego para informar a los entrenadores Arne Slot, del Liverpool, y Andoni Iraola, del Bournemouth, sobre la situación. Tras unos minutos de interrupción y siguiendo el protocolo antirracismo de la liga, el partido se reanudó.
El protocolo vigente en la Premier League establece que, en casos de incidentes racistas, el árbitro debe detener el partido y comunicar lo sucedido a los técnicos. Si la conducta se repite, el encuentro será suspendido por quince minutos. En esta ocasión, el aficionado fue identificado y retirado del estadio. Posteriormente, el Liverpool emitió un comunicado condenando los hechos y asegurando que el caso ya está en manos de las autoridades, sin ofrecer más detalles debido a la investigación en curso.
Policía de Merseyside investiga incidente en Anfield
Tras el encuentro, Arne Slot calificó el incidente como "inaceptable, especialmente en Anfield", mientras que Andoni Iraola lo consideró "una vergüenza". Slot también se acercó a Semenyo para mostrarle su apoyo. Por su parte, el futbolista utilizó sus redes sociales para agradecer a compañeros, rivales, aficionados y árbitros por su respaldo, destacando la unidad del fútbol ante situaciones de discriminación.
Semenyo subrayó que, más allá del insulto, lo que quedará en su memoria será la respuesta solidaria del entorno futbolístico. El delantero, que marcó dos goles en el partido, afirmó que esa fue su manera de "hablar el lenguaje que importa de verdad en el campo". El caso ahora sigue bajo investigación policial, con el compromiso de la Premier League y los clubes de erradicar cualquier forma de racismo en el deporte.