 Luis Enrique apunta a ganar su segunda Champions con el PSG
Deportes

Luis Enrique: "Ganar la Champions dos veces consecutivas es nuestro reto"

Tras su primer título europeo, Luis Enrique quiere que el PSG conquiste otra Champions, destacando el compromiso y la calidad de su plantilla renovada para esta nueva temporada.

Luis Enrique. campeón de la Champions League con el PSG - UEFA
Luis Enrique. campeón de la Champions League con el PSG / FOTO: UEFA

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), ha marcado un objetivo ambicioso para la presente temporada: conquistar nuevamente la Liga de Campeones. Tras haber llevado al club parisino a su primer título europeo en la historia, el técnico español dejó claro que su meta es mantener al equipo en lo más alto del continente y demostrar que pueden repetir la hazaña. En una rueda de prensa previa al debut liguero ante el Nantes, Luis Enrique enfatizó la dificultad de la tarea, pero también la normalidad de aspirar a grandes logros dada la calidad de su plantilla.

El técnico asturiano, de 55 años, recordó que su llegada a París tuvo un propósito claro: hacer historia. Ahora, con la vitrina europea conquistada, su ambición se centra en consolidar al PSG como un referente continental. "Sabemos de la dificultad de este objetivo, pero al mismo tiempo pienso que es normal tener esta mentalidad. Y depende de nosotros y de nuestro nivel", comentó, subrayando la importancia del compromiso colectivo y la preparación del equipo para afrontar cada reto.

Luis Enrique escribe su historia con el PSG

Luis Enrique también se mostró optimista sobre el inicio de la temporada, a pesar del limitado tiempo de pretemporada. Destacó el desempeño del equipo en la reciente Supercopa de Europa, donde vencieron al Tottenham, y señaló que la mejora es evidente tras una semana de trabajo intenso. Sin embargo, reconoció que el primer encuentro liguero, fuera de casa ante el Nantes, podría ser complicado y requerirá concentración y esfuerzo de todos los jugadores.

En cuanto al mercado de fichajes, el técnico expresó su satisfacción por las incorporaciones del verano: Renato Marin, Lucas Chevalier e Illia Zabarnyi. Luis Enrique destacó la versatilidad de la plantilla y aseguró que los nuevos jugadores aportarán solidez en todas las posiciones. Con esta combinación de experiencia, juventud y calidad, el PSG se prepara para una temporada en la que la ambición de repetir el título europeo marcará cada paso del equipo.

Luis Enrique. campeón de la Champions League con el PSG - Agencia EFE

