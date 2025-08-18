Ana Lucía Martínez da un empate agónico al Cruz Azul Femenil

En el estadio Victoria de Aguascalientes, México, la guatemalteca Ana Lucía Martínez firmó su sexta titularidad con el Cruz Azul Femenil de siete posibles. No fue de la partida en el duelo ante América por la fecha 1, aunque ingresó de cambio y jugó 37 minutos.
Este lunes 18 de agosto, la Liga MX dio continuidad a la séptima fecha del Torneo Apertura 2025, y el Necaxa Femenil recibió al Cruz Azul, conjunto en el cual participa la seleccionada nacional, Ana Lucía Martínez.
El 0-1 a favor de Cruz Azul Femenil llegó a los 23 minutos de iniciado el partido, pero ese gol tuvo un sabor agridulce para la chapina, ya que prácticamente su compañera de equipo, Aerial Chavarin, se encargó que el potencial gol de Ana Lucía Martínez terminara en asistencia de gol.
¿Qué pasó? Un pase a profundidad por la derecha, permitió que Ana Lucía Martínez tomara el esférico, lo condujera y llegara a enfrentar a la portera rival, Jennifer Amaro. En su remate, el balón de Ana Lucía Martínez buscaba portería, pero en esa trayectoria apareció el acompañamiento de Aerial Chavarín, quien sobre la línea de gol tocó el esférico para convertir el gol, y hacer que el remate de Analú fuese al final la asistencia de gol.
Posteriormente, el Necaxa igualó las acciones 1-1 al minuto 38 con un izquierdazo de Samantha Calvillo Hernández.
Antes de terminar la primera parte, el Cruz Azul Femenil nuevamente se adelantó en el marcador 1-2 con el gol de Leigh-Anne Robe, quien hizo un remate de larga distancia al 45+2.
Ana Lucía Martínez con gol agónico
Para la segunda parte, el cuadro cementero insistió en amarrar el partido con el tercer tanto, y el equipo necaxista buscaba el empate.
Y lo primero que llegó fue el empate 2-2, gracias a una jugada de tiro libre que terminó en gol de Samantha Calvillo Hernández, quien se acreditaba doblete en el partido en el minuto 57.
Dos minutos después del gol de Calvillo, Cruz Azul perdía a una jugadora por doble amonestación. Se trataba de Valeria Valdez.
La inferioridad numérica jugó en contra del Cruz Azul ya que había más espacio para transitar a favor del Necaxa, quien logró poner el 3-2 gracias a la anotación de Lupita Fernández al 81.
Cruz Azul Femenil no desmayó y al 90+2, la guatemalteca Ana Lucía Martínez encontró su premio, encontró el gol para un empate agónica 3-3 en condición de visitante.
Cruz Azul Femenil cumplió este lunes su séptima presentación en la liga mayor del futbol femenil mexicano, y la guatemalteca ha sido parte de todos los duelos: 6 como titular y uno como variante. En total, Ana Lucía ha jugado 509 minutos de 630 minutos de juego.
La siguiente presentación del Cruz Azul será ante Toluca como parte de la octava fecha de campeonato. Ese juego se desarrollará el martes 26 de agosto a las 15:45 horas en las instalaciones de La Noria, cancha 1.
Cruz Azul suma 8 puntos en 7 juegos y ocupa la casilla 10, por el momento.