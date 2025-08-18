Argentina presenta su lista preliminar para Eliminatorias

Lionel Scaloni, seleccionador argentino de fútbol, dio a conocer la lista preliminar de convocados para las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en las que Argentina ya aseguró su clasificación. La principal novedad es el regreso del capitán Lionel Messi tras superar una lesión, así como la inclusión del joven Franco Mastantuono, reciente fichaje del Real Madrid, quien podría debutar oficialmente con el club español en los próximos días. La nómina también sorprende con algunos regresos inesperados, como los de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Julio Soler.
En total, la prelista está conformada por 31 futbolistas, de los cuales 18 formaron parte del plantel campeón del mundo en la Copa del Mundo anterior. Entre los mediocampistas, Scaloni apuesta por nombres jóvenes que vienen destacando en sus clubes, como Alan Varela, Nicolás Paz y Valentín Carboni, mientras que en la delantera aparece José Manuel López, delantero de Palmeiras, quien se estrena en la selección con 24 años y un destacado rendimiento en el fútbol brasileño.
Argentina busca un equilibrio de cara al Mundial 2026
La convocatoria refleja un equilibrio entre experiencia y juventud. Messi se prepara para su sexta Copa del Mundo, mientras que Mastantuono y Claudio Echeverri, habitual en selecciones juveniles y ahora en el Manchester City, buscan consolidarse en el equipo mayor. Scaloni también mantiene a jugadores habituales como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, quienes aportan continuidad al esquema del seleccionado albiceleste.
Argentina, líder de las eliminatorias con 35 puntos y ventaja sobre Ecuador y Brasil, ya aseguró su lugar en la cita mundialista que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La doble jornada ante Venezuela y Ecuador servirá para afinar detalles y dar rodaje a jóvenes promesas, asegurando que la Albiceleste llegue al Mundial con un plantel competitivo y con variantes tanto en defensa como en ataque.