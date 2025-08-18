Copa Guate Banrural 2025: Asiste al clásico en Los Ángeles

El fútbol guatemalteco vuelve a encender pasiones más allá de las fronteras. Banrural anuncia la segunda edición de la Copa Guate BANRURAL, un partido amistoso de alto nivel que reunirá a dos de los equipos más emblemáticos de Guatemala el próximo domingo, 7 de septiembre, a las 5:00 p.m. en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.
Los Cremas del Comunicaciones Fútbol Club y los Rojos del Club Social y Deportivo Municipal, se enfrentarán nuevamente para brindar un "clásico del fútbol guatemalteco". El encuentro, será avalado por la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
Cada equipo convocará una plantilla de jugadores y cuerpo técnico de primer nivel, en función de disponibilidad deportiva, garantizando así una revancha competitiva y vibrante.
Banrural refuerza, con esta actividad, su compromiso con la comunidad de guatemaltecos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. A través del deporte, la Copa Guate BANRURAL promueve la unidad familiar, el arraigo cultural y el vínculo generacional con los equipos que tantos guatemaltecos siguen desde la distancia.
"La Copa Banrural es una cita con la emoción, la historia y la identidad, para que nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, especialmente en California, puedan volver a sentir esa conexión profunda con su país, con sus raíces, con su gente. Es la manera de expresarles nuestro agradecimiento por su fidelidad y confianza".
Juan Luis Fonseca, gerente general de Banrural.
¿Quieres asistir?
Si deseas asistir a este clásico, las entradas ya están a la venta a través de https://www.ticketmaster.com/comunicaciones-of-guatemala-tickets/artist/1627594. Hay múltiples localidades para que puedas vivir esta experiencia con todos tus amigos o con toda la familia.
Además, Banrural invitó a las leyendas del fútbol nacional, Juan Carlos Plata, Martín Machón, Juan Manuel Funes y Mario Acevedo, para que sean los embajadores representantes en esta Copa Guate BANRURAL ya que son referentes de muchos "clásicos chapines".
Sigue las redes sociales para más información
Toda la información oficial se estará publicando a través de las redes sociales oficiales del evento: Instagram @Copaguatebanrural y las redes sociales oficiales de Banrural.
La Copa Guate BANRURAL 2025 promete ser mucho más que un partido de fútbol: será una celebración del orgullo guatemalteco, de la pasión por el deporte y de la conexión inquebrantable entre los aficionados y su país.