 Javier López debuta con empate en el banquillo de Motagua
Deportes

Motagua, con el español Javier López en el banquillo, suma su primer punto

El exentrenador de Antigua de Guatemala, debuta con un empate 3-3 ante Marathón.

Compartir:
Javier López, extécnico de Antigua, debuta en Liga de Honduras
Javier López, extécnico de Antigua, debuta en Liga de Honduras / FOTO: Motagua y Alex Meoño

El entrenador español Javier López debutó este domingo como timonel del Motagua con un empate 3-3 ante el Marathón, un resultado que impidió su asunción al liderato del torneo Apertura de Honduras al cierre de la quinta jornada.

La paridad sirvió como un ligero alivio para el Motagua, porque cortó una mala racha de tres derrotas al hilo, lo que le costó el puesto la semana pasada a su entonces entrenador, el argentino-hondureño Diego Vázquez.

El empate fue como una derrota para el visitante Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, porque no pudo mantener la ventaja de dos goles 1-3, que tuvo hasta el minuto 55.

La principal figura del Marathón fue Alexy Vega, autor de dos goles, que lo convierten en el máximo anotador del torneo, con siete, pero también fue 'villano', al fallar un lanzamiento de penalti que pudo significar el triunfo de su equipo, al minuto 79, cuando el juego estaba empatado 3-3.

El tercer gol del Marathón fue anotado por Henry Figueroa.

El Marathón hizo mejor sus deberes en el primer tiempo, mientras que el Motagua hizo lo suyo en el segundo, figurando en sus filas el argentino Rodrigo Gómez, autor de uno de los tres goles; su capitán, Marcelo Santos, y Jonathan Núñez, que convirtieron los otros dos.

El empate dejó al Marathón con diez puntos, uno menos que el Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel.

Otros resultados

En el primer juego dominical, el Juticalpa derrotó en casa por 3-2 al Choloma.

El sábado, el Olimpia empató por segunda vez consecutiva, esta vez frente al Real España del costarricense Jeaustin Campos.

El partido también fue un homenaje para Jhow Benavídez, capitán del Real España, por sus 400 encuentros disputados con el club.

El Olimpia es escoltado por Marathón, Real España y Olancho, con diez unidades cada uno.

En el primer partido del sábado, el Olancho se impuso en su visita al Génesis por 1-3, mientras que después el Universidad Pedagógica derrotó en casa por 2-0 al Victoria.

Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Honduras

Hernán Medford fue oficializado como nuevo estratega de Herediano y Javier López en Motagua.

*Información EFE.

En Portada

Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal t
Nacionales

Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal

01:46 PM, Ago 18
Roberto Bonilla fija su meta en el podio de Juegos Panamericanos Lima 2027t
Deportes

Roberto Bonilla fija su meta en el podio de Juegos Panamericanos Lima 2027

01:48 PM, Ago 18
Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5t
Nacionales

Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5

01:11 PM, Ago 18
Conductor ebrio colisiona y daña lámpara en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Conductor ebrio colisiona y daña lámpara en la Plaza de la Constitución

11:01 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos