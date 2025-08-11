Hernán Medford es oficializado con el Herediano

Este mediodía, el Club Sport Herediano de Costa Rica oficializó la llega del técnico costarricense Hernán Medford, quien llega procedente de Deportivo Marquense de Guatemala. Por su parte, en Honduras, el Motagua confirmó que Javier López López, asumirá la dirección técnica. Javier fue el estratega que llevó al Antigua a tener una excelente participación en el 2024 en la Copa Centroamericana.
"El Club Sport Herediano informa la incorporación de Hernán Medford como nuevo director técnico de nuestro equipo. Medford regresa a su casa, el Herediano, donde ya obtuvo dos títulos nacionales como entrenador (Verano 2016 y Verano 2017) y uno como asistente técnico en el año 2018", anunció el club tico en su página web.
Añadió: "Su vasta experiencia, profesionalismo y profundo conocimiento del futbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a El Team, así como el cariño y compromiso que siempre ha demostrado hacia nuestra institución. ¡Bienvenido a tu casa, Hernán!".
Hernán Medford era hasta la semana pasada el director técnico de Deportivo Marquense, club al cual lo llevó a la salvación en la temporada 2024-2025, pero que una resolución del TAS le hizo perder tres puntos que lo condenarían a ser parte de la Liga Primera División, situación que no fue cumplida y continúa en Liga Mayor.
Ayer domingo, Marquense jugó ante Cobán Imperial y Hernán Medford ya no apareció en el banquillo de los "Leones", su lugar lo ocupó Horacio González, quien quedará de forma interina con el club en los siguientes duelos donde los resultados definirán su futuro con el representante de San Marcos.
Javier López al Motagua
El Futbol Club Motagua anunció la incorporación de Javier López como su nuevo director técnico. De nacionalidad española y con licencia UEFA Pro, Javier López cuenta con una amplia trayectoria internacional.
El extécnico de Antigua G. F. C. dirigió en ligas de España, México y Centroamérica (Guatemala). Reconocido por su estilo ofensivo, presión alta y disciplina táctica, asume desde hoy el liderazgo deportivo del "Ciclón Azul".
Desde este mismo día se instala en la "Casa del Ciclón" para iniciar la planificación, y mañana dirigirá su primera sesión de entrenamientos junto a su cuerpo técnico.
Javier López tuvo al Antigua como su último club profesional que dirigió. Ahora, asume un nuevo reto en Honduras.