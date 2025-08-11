 Hernán Medford es oficializado con el Herediano
Deportes

Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Honduras

Hernán Medford fue oficializado como nuevo estratega de Herediano y Javier López en Motagua.

Compartir:
Hernán Medford y Javier López dirigirán en Costa Rica y Honduras, respectivamente
Hernán Medford y Javier López dirigirán en Costa Rica y Honduras, respectivamente / FOTO: Archivo

Este mediodía, el Club Sport Herediano de Costa Rica oficializó la llega del técnico costarricense Hernán Medford, quien llega procedente de Deportivo Marquense de Guatemala. Por su parte, en Honduras, el Motagua confirmó que Javier López López, asumirá la dirección técnica. Javier fue el estratega que llevó al Antigua a tener una excelente participación en el 2024 en la Copa Centroamericana. 

"El Club Sport Herediano informa la incorporación de Hernán Medford como nuevo director técnico de nuestro equipo. Medford regresa a su casa, el Herediano, donde ya obtuvo dos títulos nacionales como entrenador (Verano 2016 y Verano 2017) y uno como asistente técnico en el año 2018", anunció el club tico en su página web.

Añadió: "Su vasta experiencia, profesionalismo y profundo conocimiento del futbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a El Team, así como el cariño y compromiso que siempre ha demostrado hacia nuestra institución. ¡Bienvenido a tu casa, Hernán!".

Hernán Medford era hasta la semana pasada el director técnico de Deportivo Marquense, club al cual lo llevó a la salvación en la temporada 2024-2025, pero que una resolución del TAS le hizo perder tres puntos que lo condenarían a ser parte de la Liga Primera División, situación que no fue cumplida y continúa en Liga Mayor.

Ayer domingo, Marquense jugó ante Cobán Imperial y Hernán Medford ya no apareció en el banquillo de los "Leones", su lugar lo ocupó Horacio González, quien quedará de forma interina con el club en los siguientes duelos donde los resultados definirán su futuro con el representante de San Marcos.

Javier López al Motagua

El Futbol Club Motagua anunció la incorporación de Javier López como su nuevo director técnico. De nacionalidad española y con licencia UEFA Pro, Javier López cuenta con una amplia trayectoria internacional.

El extécnico de Antigua G. F. C. dirigió en ligas de España, México y Centroamérica (Guatemala). Reconocido por su estilo ofensivo, presión alta y disciplina táctica, asume desde hoy el liderazgo deportivo del "Ciclón Azul".

Desde este mismo día se instala en la "Casa del Ciclón" para iniciar la planificación, y mañana dirigirá su primera sesión de entrenamientos junto a su cuerpo técnico.

Javier López tuvo al Antigua como su último club profesional que dirigió. Ahora, asume un nuevo reto en Honduras.

En Portada

Estudiantes de Usac rechazan designación de directort
Nacionales

Estudiantes de Usac rechazan designación de director

02:20 PM, Ago 11
Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Hondurast
Deportes

Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Honduras

01:59 PM, Ago 11
Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitost
Nacionales

Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitos

01:20 PM, Ago 11
Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguezt
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

11:45 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadSismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos