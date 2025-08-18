Xabi Alonso revela la lista de convocados para debut en Liga

El debut de Xabi Alonso como director técnico del Real Madrid en LaLiga genera gran expectación entre los aficionados merengues. El entrenador español afronta su primer reto oficial en el banquillo blanco recibiendo a Osasuna en el Santiago Bernabéu, en un encuentro marcado por las ausencias de piezas clave como Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y el brasileño Endrick, todos lesionados. A esta lista se suma Antonio Rüdiger, quien debe cumplir una sanción pendiente de la temporada pasada. Pese a las bajas, la ilusión en torno al nuevo proyecto de Alonso es máxima.
Uno de los nombres que más llama la atención en la convocatoria es el del argentino Franco Mastantuono. Con apenas 18 años recién cumplidos, el joven centrocampista ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros en los últimos días y se perfila como una de las sorpresas de la temporada. Su posible debut en LaLiga no solo refleja la confianza de Alonso en el talento emergente, sino también la apuesta del club por rejuvenecer y diversificar la plantilla con futbolistas de gran proyección.
Los convocados de Xabi Alonso
El regreso de Fede Valverde, ausente en el último amistoso por precaución, representa un alivio para el cuerpo técnico, ya que el uruguayo es considerado pieza fundamental en el mediocampo. Además, la afición madridista podrá ver por primera vez a los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, quienes están disponibles para sumar minutos en su estreno en el Bernabéu. La mezcla de juventud, refuerzos y figuras consolidadas abre un panorama interesante para el inicio de la temporada.
De esta manera, Xabi Alonso tendrá en sus manos la difícil tarea de iniciar con buen pie un ciclo en el que las expectativas son altísimas. La afición blanca espera que su exmediocampista, ahora al mando desde el banquillo, logre imprimir un sello de identidad basado en el fútbol ofensivo y la solidez táctica que lo caracterizaron como jugador. El encuentro frente a Osasuna no será solo un estreno de temporada, sino también el primer capítulo de una nueva era en el Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso.