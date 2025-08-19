 Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres
Deportes

Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cup

Mario Escobar, junto con los asistentes Luis Ventura y Humberto Panjoj y el cuarto árbitro Bryan López, conforman la cuarteta arbitral guatemalteca del Inter Miami vs. Tigres.

Cuarteta arbitral encabezada por Mario Escobar - Alex Meoño
Cuarteta arbitral encabezada por Mario Escobar / FOTO: Alex Meoño

El árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca recibió una destacada designación por parte de Concacaf al ser elegido para dirigir el partido de cuartos de final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Tigres. Esta nominación resalta la confianza que la confederación regional tiene en su experiencia y capacidad para manejar encuentros de alto nivel. Escobar volverá a tener la oportunidad de arbitrar a Leo Messi en un partido internacional, como ya lo ha hecho en encuentros de la Concacaf Champions Cup.

Acompañando a Escobar estarán los asistentes guatemaltecos Luis Ventura y Humberto Panjoj, mientras que el cuarto árbitro será Bryan López, también de Guatemala. El equipo de VAR estará conformado por la nicaragüense Tatiana Guzmán y el costarricense Yasith Monge, asegurando un apoyo técnico de primer nivel para garantizar decisiones acertadas durante el encuentro. Esta combinación de árbitros de la región refleja la preparación y confianza depositada en el cuerpo arbitral centroamericano.

Mario Escobar vuelve al ámbito internacional

Mario Escobar llega a esta designación tras haber dirigido recientemente en la Liga Nacional de Guatemala. La semana pasada estuvo al frente del Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones, que finalizó 1-1, y el sábado dirigió el partido entre Cobán y Achuapa, que terminó empatado 2-2, y donde tuvo decisiones que dejaron que desear y marcaron el rumbo del partido en el Estadio Verapaz.

El enfrentamiento entre Inter Miami y Tigres se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas en el Chase Stadium, casa del equipo estadounidense. La eliminatoria será a partido único, por lo que el vencedor avanzará a la siguiente ronda de la Leagues Cup, mientras que el perdedor quedará fuera del torneo. 

Foto embed
Lionel Messi y el árbitro guatemalteco Mario Escobar - Inter Miami CF

