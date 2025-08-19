 Marsella pone a la venta a dos jugadores por indisciplina
Deportes

Marsella pone a la venta a dos jugadores por actos de indisciplina

El Marsella decidió poner a Adrién Rabiot y Jonathan Rowe en venta después de una disputa entre ambos jugadores que llevó a su separación inmediata del equipo.

Marsella pone a la venta a dos jugadores por indisciplina - Olympique de Marsella
Marsella pone a la venta a dos jugadores por indisciplina / FOTO: Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella ha generado gran sorpresa en el fútbol francés al anunciar que puso a la venta a dos de sus jugadores debido a conflictos internos dentro del plantel. Los protagonistas de la decisión son el inglés Jonathan Rowe y el francés Adrien Rabiot, quienes protagonizaron un altercado que terminó afectando la convivencia del vestuario.

Según informaron medios franceses, la disputa entre Rowe y Rabiot se originó tras la derrota del Marsella frente al Stade Rennais en la primera jornada de la Ligue 1, el pasado viernes. La pelea entre ambos jugadores fue lo suficientemente grave como para que el cuerpo técnico decidiera separarlos del resto del plantel de manera inmediata, buscando evitar que la situación escalara aún más.

El Marsella pone a la venta a los dos jugadores

El club hizo oficial la decisión mediante un comunicado publicado en su página web, en el que se especifica que "Adrien Rabiot y Jonathan Rowe han sido incluidos en la lista de fichajes del club. Esta decisión se tomó debido a un comportamiento inaceptable en el vestuario después del partido contra el Stade Rennais FC, de acuerdo con el personal técnico y en aplicación del código de conducta interno del club. La decisión fue comunicada por el club a los dos jugadores".

No es la primera vez que Rabiot se ve envuelto en controversias por indisciplina. En 2018 se negó a participar en el Mundial con Francia, argumentando que no quería ser suplente, a pesar de que el equipo terminó siendo campeón. Además, durante su etapa en el PSG se negó a entrenar en varias ocasiones, buscando forzar su salida del club. La inclusión de Rabiot y Rowe en la lista de transferibles marca un nuevo capítulo turbulento en la historia reciente del Olympique de Marsella, que no ha logrado competirle de tú a tú al PSG, dominador absoluto del campeonato francés.

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald TrumpNoticias de Guatemalaredes sociales
