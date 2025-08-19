Mohamed Salah, mejor futbolista del año de la Premier League

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, ha sido elegido por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) mejor jugador de la Premier League la temporada pasada.
El egipcio se ha impuesto en las votaciones a Bruno Fernandes (Manchester United), Alexander Isak (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) y a su compañero en el Liverpool Alexis Mac Allister.
Salah marcó 29 goles y repartió 18 asistencias y se coronó con la segunda Premier League de su carrera, además de hacerse con la Bota de Oro de la competición y ser elegido mejor jugador de la liga.
Renovación
Renovado hasta 2027 con el Liverpool, Salah ha empezado en sintonía esta temporada y marcó un gol en la victoria del Liverpool el pasado fin de semana contra el Bournemouth.
El delantero fue coronado este martes en la gala de la PFA que se ha celebrado en Mánchester.
El premio a mejor joven del año se lo llevó el atacante del Aston Villa Morgan Rodgers, imponiéndose en las votaciones a Dean Hujsen y Milos Kerkez, del Bournemouth, Liam Delap, del Chelsea, y Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri, del Arsenal.
Mohamed Salah en Liverpool
Contrato: Mohamed Salah firmó una extensión de contrato en abril de 2025, asegurando su permanencia en Anfield hasta 2027, poniendo fin a especulaciones sobre una posible salida a Arabia Saudí.
Rendimiento: En el arranque de la temporada 2025/26, Salah sigue siendo el talismán del equipo bajo la dirección de Arne Slot. Marcó el gol decisivo en la victoria 4-2 contra Bournemouth en la jornada inaugural, alcanzando el cuarto puesto en la lista histórica de goleadores de la Premier League, empatado con Andrew Cole (187 goles).
Celebración Icónica: Su selfie con los aficionados tras marcar en la victoria que aseguró el título de la Premier League contra Tottenham en 2025 se convirtió en un momento icónico, aunque generó debate sobre si fue un acto espontáneo o un movimiento publicitario relacionado con un patrocinador del club (Google Pixel).
*Información EFE.