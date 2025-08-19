Osasuna no tiene intención de denunciar al Real Madrid

En las últimas horas surgió un rumor que señalaba que Osasuna podría denunciar al Real Madrid por una supuesta alineación indebida de Franco Mastantuono, incluso antes de que se dispute el partido en el Santiago Bernabéu. La información generó debate en redes sociales y medios deportivos, ya que el joven argentino, recientemente fichado por el club blanco, aún no ha debutado oficialmente con el primer equipo.
El caso tomó fuerza debido a las declaraciones de Miguel Galán, presidente de CENAFE, quien advirtió que el Real Madrid habría incurrido en una irregularidad al inscribir al futbolista con ficha del filial. Galán sostuvo que esta decisión se tomó con "mala fe", ya que Mastantuono fue presentado como parte del primer equipo, pero registrado en el segundo con el fin de evitar la limitación de dorsales del 1 al 25 establecida en el reglamento.
No procedería una denuncia del Osasuna al Real Madrid
No obstante, según información de medios españoles como la Cadena Cope, Osasuna no tiene intención alguna de presentar una denuncia. Desde el club rojillo consideran que el Real Madrid no ha incumplido ninguna norma, recordando que es una práctica habitual en LaLiga que jugadores del filial sean utilizados por el primer equipo sin que esto suponga una infracción reglamentaria.
Además, se confirmó que el Real Madrid ha consultado con varios juristas externos, quienes respaldaron la legalidad del procedimiento. Por lo tanto, no habría riesgo alguno de sanción y Mastantuono podría debutar tranquilamente con el conjunto merengue en el partido programado para este martes, dejando atrás cualquier especulación sobre una posible alineación indebida.