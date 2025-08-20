 NFL implementará Inteligencia Artificial con Microsoft
Microsoft y la NFL presentan alianza histórica para integrar IA en el fútbol americano

La NFL y Microsoft unieron fuerzas para implementar Inteligencia Artificial que optimizará el reclutamiento, la estrategia de juego y el análisis en tiempo real, elevando el rendimiento y la seguridad.

Microsoft y la NFL presentan alianza histórica para integrar IA en el fútbol americano - Unsplash
Microsoft y la NFL presentan alianza histórica para integrar IA en el fútbol americano / FOTO: Unsplash

La National Football League (NFL) dio un paso histórico hacia la innovación tecnológica al anunciar una alianza estratégica con Microsoft Corp., con el objetivo de implementar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en diferentes áreas de la liga. Según el organismo, esta colaboración permitirá optimizar el reclutamiento de talento, mejorar la selección de jugadas y potenciar el rendimiento de los jugadores de los 32 equipos. La iniciativa promete transformar la experiencia dentro y fuera del campo, generando beneficios tanto para entrenadores y atletas como para los aficionados.

El director de información de la NFL, Gary Brantley, destacó que esta medida marca el inicio de una nueva era para el fútbol americano profesional. A través de plataformas en la nube y herramientas basadas en IA, los entrenadores podrán analizar en tiempo real el desempeño de los jugadores y tomar decisiones estratégicas más rápidas y precisas. Con ello, se busca que la información compleja se convierta en datos fáciles de interpretar, lo que permitirá que los cuerpos técnicos ajusten sus tácticas con mayor eficiencia durante el desarrollo de los encuentros.

NFL se modernizará a base de la IA

Uno de los sistemas destacados en esta modernización es el Sistema de Visualización de Bandas de la NFL, que ha sido actualizado con más de 2.500 computadoras y ofrece seguimiento detallado de cerca de 1.800 jugadores. Esta herramienta permite filtrar jugadas bajo criterios específicos, como distancias por avanzar, penalizaciones o acciones de anotación, lo que facilita a los entrenadores descifrar coberturas rivales y perfeccionar las formaciones. Además, la IA podrá registrar incidentes externos, como retrasos por mal clima o fallas técnicas, con el fin de mejorar la toma de decisiones futuras.

La Asociación de Jugadores de la NFL también se beneficiará de esta alianza, ya que tendrá acceso a las soluciones de IA para reforzar la seguridad de los atletas mediante análisis más ágiles de vídeos y jugadas de riesgo. Desde Microsoft, su vicepresidente de marketing global, Bryson Gordon, aseguró que esta colaboración no solo representa una evolución para el fútbol americano, sino también un ejemplo de transformación tecnológica aplicada al deporte. Con esta apuesta, la NFL reafirma su compromiso por combinar tradición y modernidad para mantener su liderazgo en el entretenimiento deportivo mundial.

