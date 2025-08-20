 Sergio Chumil ya palpita su debut en la Vuelta a España 2025
Deportes

Sergio Chumil ya palpita su debut en la Vuelta a España 2025

El ciclista guatemalteco ya vive su primera Vuelta a España y en redes sociales compartió imágenes de su preparación en Turín junto a sus compañeros del Team Burgos BH.

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil, integrante del equipo español Burgos BH Burpellet, habla en entrevista con EFE.
El ciclista guatemalteco Sergio Chumil, integrante del equipo español Burgos BH Burpellet, habla en entrevista con EFE. / FOTO: EFE

Sergio Chumil ya vive con intensidad las horas previas a su debut en la Vuelta a España 2025. El pasado lunes, el Team Burgos BH confirmó la participación del ciclista guatemalteco en esta prestigiosa competencia, considerada una de las tres grandes del calendario mundial junto al Giro de Italia y el Tour de Francia. Con ello, Chumil se convertirá en el segundo guatemalteco en formar parte de este magnoevento, un hecho histórico para el ciclismo nacional.

El corredor de 24 años ha dejado ver su entusiasmo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de su preparación junto al resto de su equipo en Turín, ciudad que albergará el inicio de la competencia. Con el mensaje "Un día menos...", Chumil reflejó la ilusión y la ansiedad natural que despierta un reto de esta magnitud. La Vuelta a España arrancará el 23 de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre, con un recorrido que pondrá a prueba la resistencia y el temple de los mejores pedalistas del mundo.

Sergio Chumil buscará hacer historia en la Vuelta a España

La participación de Chumil no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para Guatemala, país que ha tenido escasa presencia en las grandes vueltas del ciclismo internacional. Antes de él, únicamente Antón Darío Villatoro había competido en la Vuelta, en las ediciones de 1997 y 1998, aunque sin poder completar el recorrido. Este antecedente marca un desafío extra para el actual corredor del Burgos BH, quien buscará terminar la carrera y, con ello, dejar una huella imborrable en la historia del deporte guatemalteco.

Ahora, las miradas estarán puestas en cada etapa que dispute el pedalista oriundo de Tecpán, Chimaltenango, quien con disciplina y determinación intentará superar la dureza de la ronda española. Su debut en la Vuelta a España es más que una participación: es la oportunidad de demostrar que Guatemala puede competir en la élite del ciclismo mundial, abriendo camino para que nuevas generaciones de ciclistas centroamericanos sueñen con alcanzar las grandes citas del deporte.

Sergio Chumil, ciclista guatemalteco del Team Burgos Burpellet BH - Team Burgos Burpellet BH

