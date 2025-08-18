Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

El ciclismo guatemalteco vivirá un momento histórico en la Vuelta a España 2025 con la participación de Sergio Chumil, quien se convertirá en el segundo pedalista chapín en competir en esta prestigiosa prueba. El anuncio fue hecho oficial por el Team Burgos BH en la madrugada de este lunes (mediodía en España), confirmando la presencia del joven ciclista nacional entre los ocho corredores que representarán a la escuadra española. Con este logro, Chumil da un paso trascendental en su carrera, consolidando el camino que comenzó con esfuerzo y disciplina en Guatemala.
El Burgos BH estará conformado por Mario Aparicio, Sergio Chumil, Daniel Cavia, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, José Luis Faura, Sinuhé Fernández y Carlos García Pierna. Entre ellos, la presencia de Chumil resalta no solo por su talento, sino también por lo que significa para el deporte guatemalteco, al poner nuevamente en el mapa del ciclismo internacional a un país que históricamente ha tenido pocas oportunidades en este tipo de competencias de primer nivel.
Sergio Chumil hará historia para el ciclismo guatemalteco
La Vuelta a España se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre, en tres intensas semanas que recorrerán montañas, contrarrelojes y etapas planas frente a los mejores ciclistas del mundo. Aunque habrá ausencias importantes, la competencia sigue siendo una de las tres grandes del calendario UCI, junto al Giro de Italia y el Tour de Francia. Para Chumil, será una oportunidad única de medir fuerzas y demostrar su calidad en el máximo escenario del ciclismo profesional.
Hasta ahora, el único guatemalteco en haber competido en esta carrera fue Antón Darío Villatoro, quien participó en las ediciones de 1997 y 1998, aunque en ambas ocasiones no pudo finalizar la prueba. Sergio Chumil tiene ahora la responsabilidad y la ilusión de escribir una nueva página en la historia del deporte guatemalteco, con la misión de completar la exigente competencia y dejar el nombre de su país en lo más alto.