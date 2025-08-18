 Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025
Deportes

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

La participación de Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 marca un hito histórico para Guatemala, al convertirse en el segundo ciclista nacional en competir en una de las tres grandes del ciclismo mundial.

Compartir:
Sergio Chumil, reconocido ciclista guatemaltecco - Burgos BH
Sergio Chumil, reconocido ciclista guatemaltecco / FOTO: Burgos BH

El ciclismo guatemalteco vivirá un momento histórico en la Vuelta a España 2025 con la participación de Sergio Chumil, quien se convertirá en el segundo pedalista chapín en competir en esta prestigiosa prueba. El anuncio fue hecho oficial por el Team Burgos BH en la madrugada de este lunes (mediodía en España), confirmando la presencia del joven ciclista nacional entre los ocho corredores que representarán a la escuadra española. Con este logro, Chumil da un paso trascendental en su carrera, consolidando el camino que comenzó con esfuerzo y disciplina en Guatemala.

El Burgos BH estará conformado por Mario Aparicio, Sergio Chumil, Daniel Cavia, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, José Luis Faura, Sinuhé Fernández y Carlos García Pierna. Entre ellos, la presencia de Chumil resalta no solo por su talento, sino también por lo que significa para el deporte guatemalteco, al poner nuevamente en el mapa del ciclismo internacional a un país que históricamente ha tenido pocas oportunidades en este tipo de competencias de primer nivel.

Sergio Chumil hará historia para el ciclismo guatemalteco

La Vuelta a España se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre, en tres intensas semanas que recorrerán montañas, contrarrelojes y etapas planas frente a los mejores ciclistas del mundo. Aunque habrá ausencias importantes, la competencia sigue siendo una de las tres grandes del calendario UCI, junto al Giro de Italia y el Tour de Francia. Para Chumil, será una oportunidad única de medir fuerzas y demostrar su calidad en el máximo escenario del ciclismo profesional.

Hasta ahora, el único guatemalteco en haber competido en esta carrera fue Antón Darío Villatoro, quien participó en las ediciones de 1997 y 1998, aunque en ambas ocasiones no pudo finalizar la prueba. Sergio Chumil tiene ahora la responsabilidad y la ilusión de escribir una nueva página en la historia del deporte guatemalteco, con la misión de completar la exigente competencia y dejar el nombre de su país en lo más alto.

En Portada

Crean el Comité Presidencial para Reactivación Ferroviariat
Nacionales

Crean el Comité Presidencial para Reactivación Ferroviaria

03:11 PM, Ago 17
Cuatro sismos se registraron este domingo en Guatemalat
Nacionales

Cuatro sismos se registraron este domingo en Guatemala

06:51 PM, Ago 17
Cobán se refuerza con dos viejos conocidos del futbol nacionalt
Deportes

Cobán se refuerza con dos viejos conocidos del futbol nacional

07:19 AM, Ago 18
Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

06:55 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos