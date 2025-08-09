Sergio Chumil completa la Vuelta a Burgos 2025

Este sábado se disputó la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos 2025, una de las competencias más importantes del calendario ciclístico europeo previo a la Vuelta a España. En esta edición, Guatemala contó con la presencia del talentoso ciclista Sergio Chumil, quien defiende los colores del equipo local Team Burgos Bupellet BH. Chumil logró culminar todas las etapas demostrando esfuerzo y determinación en un pelotón de alto nivel.
En la etapa final, que tuvo una distancia exigente y terreno montañoso, Sergio Chumil cruzó la meta en la posición 21 con un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 18 segundos. Este registro lo dejó a 2 minutos y 2 segundos del ganador de la jornada, el experimentado ciclista italiano Giulio Ciccone, quien se impuso con un ritmo sobresaliente. La actuación de Chumil fue valorada positivamente por el equipo, que reconoció su constante trabajo y resistencia durante toda la carrera.
Chumil aspira a competir en la Vuelta a España
Respecto a la clasificación general final, Sergio Chumil concluyó en el puesto 44, con un tiempo acumulado de 14 minutos y 22 segundos por detrás del campeón absoluto, el mexicano Isaac del Toro. Del Toro se consagró ganador tras completar la Vuelta a Burgos en un tiempo total de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos, demostrando un nivel excepcional durante los cinco días de competencia. La presencia de Chumil en esta carrera europea es un importante paso en su carrera deportiva y refleja su crecimiento en el ciclismo profesional.
El próximo gran reto para Sergio Chumil será intentar ganarse un lugar en la convocatoria oficial del Team Burgos Bupellet BH para la Vuelta a España 2025. Este prestigioso evento se llevará a cabo del 23 de agosto al 14 de septiembre y sería la primera participación de Chumil en una de las "Grandes Vueltas" del ciclismo mundial. Su inclusión significaría un reconocimiento a su progreso y una oportunidad única para brillar en el escenario internacional y se convertiría en el segundo guatemalteco en participar en este magno evento.