Cancelado el Independiente-U de Chile de Copa Sudamericana

La violencia se tomó las gradas del estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.
El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.
Poco después, la Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", el encuentro "queda cancelado".
Los incidentes
Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'.
Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.
Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna, pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir.
???? | URGENTE: Tras violentos incidentes en Avellaneda, el embajador de Chile en Argentina confirma a un hincha de la U de Chile en estado de gravedad.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 21, 2025
pic.twitter.com/U1p0smusMk
Heridos y detenidos
Fuentes de Independiente informaron a EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas, mientras que unos 300 aficionados de Universidad de Chile fueron demorados por la Policía al ser revisados.
En paralelo, fuentes oficiales agregaron que tres de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la Universidad de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona.
Según informó Conmebol, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.
????| URGENTE: Parte de la hinchada de la Universidad de Chile permanece retenida tras los incidentes en Avellaneda: más de 90 detenidos y tres heridos de gravedad. pic.twitter.com/BgzKE1wE8v— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 21, 2025
*Información EFE.