 Cancelado el Independiente-U de Chile de Copa Sudamericana
Deportes

Noche triste en Copa Sudamericana: Cancelado el Independiente-U de Chile

Una de las imágenes más impactantes fue la caída de un aficionado desde lo más alto del graderío del estadio Libertadores de América.

Compartir:
Actos de violencia empañan el duelo de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile
Actos de violencia empañan el duelo de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile / FOTO: EFE

La violencia se tomó las gradas del estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

Poco después, la Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", el encuentro "queda cancelado".

Los incidentes

Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'.

Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.

Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna, pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir.

Heridos y detenidos

Fuentes de Independiente informaron a EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas, mientras que unos 300 aficionados de Universidad de Chile fueron demorados por la Policía al ser revisados.

En paralelo, fuentes oficiales agregaron que tres de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la Universidad de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona.

Según informó Conmebol, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.

*Información EFE.

En Portada

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizadost
Nacionales

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizados

08:20 AM, Ago 21
Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cupt
Deportes

Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cup

08:30 AM, Ago 21
Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericanat
Nacionales

Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericana

07:45 AM, Ago 21
Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2t
Nacionales

Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2

08:19 AM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos