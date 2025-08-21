Robert Lewandowski, novedad en entrenamiento del Barcelona

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski ha sido el principal protagonista del entrenamiento de este jueves 21 de agosto en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pues ha completado la sesión con el resto de sus compañeros en el día de su cumpleaños número 37.
De este modo, el internacional polaco, ausente el pasado fin de semana en la victoria azulgrana en Son Moix frente al Mallorca (0-3, Raphinha, Ferran y Yamal) por unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, encara el proceso final de su recuperación.
El veterano delantero barcelonista Rober Lewandoski no ha podido escaparse del habitual pasillo de collejas por parte de sus compañeros, en una sesión en la que el técnico alemán Hansi Flick ha contado con todos los jugadores disponibles a dos días del visitar este sábado al recién ascendido Levante en el Ciutat de València en la segunda jornada de La Liga EA Sports.
El Barcelona completará este viernes el último entrenamiento antes del encuentro, tras el que el preparador alemán atenderá a los medios de comunicación sobre las en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
Barcelona-Levante
El Barcelona y el Real Madrid, que comenzaron La Liga EA Sports 2025/2026 con victorias, pero con sensaciones diferentes, tratarán de consolidar este inicio de curso en el campo de dos recién ascendidos como Levante y Oviedo, respectivamente, cuyas aficiones volverán a saborear la máxima categoría.
El equipo de Juan Calero, no obstante, promete batalla ante el vigente campeón y primer líder de la temporada, que inició la defensa de su corona con un solvente triunfo en el campo del Mallorca, aunque no exento de polémica, con otra demostración de Lamine Yamal junto al brasileño Raphina y compañía.
Incluso para el choque del Ciutat de Valencia se presume la reaparición del goleador polaco Robert Lewandowski, tras superar sus problemas físicos.
*Información EFE.