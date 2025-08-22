 Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelona
Deportes

En tanto, los futbolistas Romeu, Fort y Bardghji fueron los ausentes en el entrenamiento culé.

Robert Lewandowski trabaja con normalidad con Barcelona / FOTO: EFE

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandoski se entrenó con normalidad este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la última sesión preparatoria antes de visitar este sábado al Levante en la segunda jornada de La Liga EA Sports, en la que se ausentaron el centrocampista Oriol Romeu, el defensa Héctor Fort y el delantero Roony Bardghji.

Robert Lewandowski se perdió el primer partido del campeonato -el triunfo por 0-3 frente al Mallorca del pasado sábado- por unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero en los últimos días ha avanzado en su recuperación y ha completado el segundo entrenamiento consecutivo con el resto del grupo.

En cambio, Oriol Romeu, que no entra en los planes de Hansi Flick y está negociando su desvinculación del Barcelona, no saltó este viernes al césped del campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Ausentes en el Barcelona

Los otros dos ausentes en la sesión de este viernes han sido Héctor Fort y Roony Bardghji. El lateral podría salir del club antes del cierre del mercado; mientras que el extremo, fichado este verano, todavía no ha sido inscrito en LaLiga EA Sports.

Ambos futbolistas disputarán esta tarde un partido amistoso en la Ciudad Deportiva Joan Gamper frente al Atlètic Lleida, de la Segunda RFEF, con el Barça Atlètic, que cuenta con pocos efectivos por la disputa de la Intercontinental sub-20 en Brasil contra el Flamengo.

Asimismo, el técnico Hansi Flick, que comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, pudo contar con el resto de futbolistas del primer equipo, a excepción de los lesionados Marc-André ter Stegen y Marc Bernal.

Flick sobre Casadó 

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que el centrocampista Marc Casadó "no quiere irse" del club azulgrana, algo que él tampoco desea, ya que prevé una temporada "larga" y necesitará a todos los futbolistas con los que cuenta actualmente en la plantilla.

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero frente al Levante, el preparador alemán valoró las informaciones que apuntan a una posible salida del mediocentro catalán antes de que finalice el mercado de fichajes debido al interés de varios equipos, especialmente de la Premier League.

Al ser preguntado sobre el futuro de Casadó, Flick se mostró convencido de su continuidad: "He hablado con él y no quiere irse, y yo quiero que se quede. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores que tenemos ahora. Él nos da confianza y es lo que quiero de él. Necesitamos a todos los jugadores".

*Información EFE.

