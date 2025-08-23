 Andrea Álvarez anota su primer gol con el Sevilla Femenino
Andrea Álvarez anota su primer gol con el Sevilla Femenino

Andrea Álvarez estrenó su cuenta goleadora con el Sevilla Femenino en la final de la Copa de Andalucía, ante el Granada.

Andrea Álvarez en sus primeros partidos con el Sevilla - instagram @andrea_alvarez_.10
Andrea Álvarez en sus primeros partidos con el Sevilla / FOTO: instagram @andrea_alvarez_.10

El Sevilla FC Femenino no logró alzarse con el tercer título de la Copa de Andalucía, pero sí dejó ver la calidad y determinación de su nueva incorporación, Andrea Álvarez. La delantera guatemalteca se estrenó con la camiseta sevillista marcando un gol que recortó distancias ante un Granada CF Femenino muy sólido, en un encuentro marcado por la intensidad y la falta de puntería de las hispalenses.

Desde el inicio, la 'Joya' mostró su capacidad de generar peligro. Participó activamente en la primera ocasión del Sevilla con un disparo escorado tras un pase de Gemma Gili que se fue cerca del lateral de la portería. Aunque el Granada se adelantó rápidamente en el marcador, la guatemalteca no se intimidó y continuó buscando espacios y remates peligrosos. Su presencia en el área y su movilidad fueron evidentes, demostrando la calidad que llevó al Sevilla a ficharla como refuerzo estelar de esta temporada.

Andrea Álvarez se estrenó con el Sevilla

El momento esperado llegó en el minuto 65. Tras un preciso envío de Kanteh al segundo palo, Andrea Álvarez conectó con el balón y logró marcar el 2-3, su primer gol oficial con el Sevilla. Esta anotación no solo recortó distancias, sino que también encendió la esperanza del equipo hispalense, que insistió con varias ocasiones consecutivas en busca del empate.

Disparos de Gemma, Wifi y la misma Andrea Álvarez mantuvieron al Granada a la defensiva hasta el pitido final, dejando claro que la guatemalteca se adaptó con rapidez al juego colectivo y la intensidad del club andaluz.

La trayectoria de Andrea Álvarez respalda su llegada al Sevilla. Inició su carrera en el Cremas Femenino y, tras su paso por Zaragoza CFF, consolidó su proyección en la SD Eibar, donde disputó 78 partidos y anotó 16 goles en tres temporadas. Su experiencia y capacidad ofensiva la convierten en una pieza estratégica para David Losada, y su debut goleador en la Copa de Andalucía augura un papel destacado en la temporada que recién comienza para el Sevilla FC Femenino.

Andrea Álvarez es la nueva jugadora del Sevilla - Sevilla Femenino

