 Guatemala gana dos medallas en Golf en Juegos Panamericanos
Deportes

Elzbieta Aldana y Gabriel Palacios conquistan oro en golf para Guatemala

Guatemala cerró los Juegos Panamericanos Junior 2025 con dos medallas de oro en golf, gracias a los triunfos de Elzbieta Aldana y Gabriel Palacios en Asunción.

Elzbieta Aldana y Gabriel Palacios conquistan oro en golf para Guatemala - COG
Elzbieta Aldana y Gabriel Palacios conquistan oro en golf para Guatemala / FOTO: COG

La delegación de Guatemala vivió una jornada histórica en los Juegos Panamericanos Junior 2025, celebrados en Asunción, Paraguay, al lograr dos medallas de oro en la disciplina de golf, cerrando así su participación con un broche de oro. Elzbieta Aldana se destacó en la rama femenina, consiguiendo el oro en la competencia individual y demostrando su talento y preparación frente a las mejores golfistas de la región. Su triunfo marcó un momento de orgullo para el deporte guatemalteco y motivó a toda la delegación en la recta final del certamen.

Tan solo una hora después del éxito de Aldana, Gabriel Palacios puso en alto a Guatemala en la rama masculina al coronarse también con la medalla de oro en golf individual. La dupla guatemalteca evidenció la fuerza y el nivel competitivo del país en esta disciplina, consolidando a Guatemala como una de las naciones protagonistas en estos Juegos Panamericanos Junior. La victoria de Palacios selló una participación memorable que quedará registrada en la historia del deporte nacional.

Guatemala cierra su participación en los Juegos Panamericanos Junior

Con estas dos medallas, Guatemala culmina su participación en Asu 2025 con un total de 14 preseas, de las cuales siete fueron de oro, tres de plata y cuatro de bronce. Este resultado posicionó al país en el undécimo lugar del medallero general, siendo el mejor país centroamericano en la competencia y superando ampliamente a Nicaragua, que se ubicó en el lugar 21 con apenas cuatro medallas, una de ellas de oro. La actuación de los atletas guatemaltecos refleja el crecimiento y la consolidación del deporte juvenil en el país.

Los Juegos Panamericanos Junior 2025, conocidos también como Asu 2025, representaron la segunda edición de este evento multideportivo internacional dirigido a atletas de entre 12 y 22 años, provenientes de los 41 Comités Olímpicos Nacionales miembros de la Organización Deportiva Panamericana. La competencia se desarrolló del 9 al 23 de agosto en Asunción, Paraguay, ofreciendo un escenario de alto nivel para que jóvenes talentos mostraran sus habilidades y llevaran el nombre de sus países al podio, como lo hizo Guatemala con creces en esta edición.

