Manchester City sufre su primera derrota de la temporada

El Manchester City sufrió un duro golpe en su segunda presentación de la temporada al caer 0-2 en casa frente al Tottenham Hotspur. Tras una convincente victoria en su debut liguero ante Wolverhampton, los dirigidos por Pep Guardiola mostraron una versión muy distinta, con serias dudas en defensa, falta de creatividad en el medio campo y una evidente dependencia de chispazos individuales que esta vez no alcanzaron para salvar el resultado. El equipo londinense, bajo la dirección de Thomas Frank, supo aprovechar los errores de su rival y dio un golpe de autoridad que lo coloca como líder en solitario de la Premier League.
El encuentro comenzó con un City dominante durante la primera media hora, manejando la posesión y generando ocasiones aisladas, aunque sin la contundencia necesaria. Erling Haaland tuvo la oportunidad más clara tras una gran carrera individual, pero su asistencia a Omar Marmoush no fue bien definida por el atacante egipcio. Esa falta de acierto se pagó caro poco después, cuando un error en salida permitió al Tottenham armar un contraataque que terminó en gol de Brennan Johnson, validado por el VAR tras la revisión de la jugada.
Manchester City vuelve a dejar dudas
El golpe psicológico para los locales se agravó en el tiempo de descuento de la primera parte. El guardameta James Trafford, que volvió a ser titular en lugar de Ederson, cometió un error en la salida que terminó con el segundo tanto de los visitantes. Palhinha, recién llegado de su paso por la Bundesliga, aprovechó el desconcierto defensivo para sentenciar con un potente disparo, en lo que fue su estreno goleador en la Premier League. Ese 0-2 dejó tocado al City, que en la segunda mitad lo intentó con más ímpetu que claridad, pero se encontró con un Tottenham muy ordenado y disciplinado en todas sus líneas.
El pitazo final confirmó una derrota que prende las alarmas en el equipo de Guardiola, que evidenció carencias en defensa y una preocupante irregularidad en ataque. Con solo dos jornadas disputadas, el City ya muestra que aún tiene trabajo por delante y, posiblemente, deba acudir al mercado para reforzar su plantilla. En contraste, el Tottenham de Frank dejó una imagen sólida y madura, recuperando la solidez que había perdido en campañas anteriores y demostrando que puede competir al más alto nivel. Dos victorias en dos partidos y el liderato provisional son un inicio inmejorable para los londinenses, que sueñan con ser protagonistas de la temporada.