 Marvin Ávila confirma que tendrá una prueba en el Gremio
Deportes

Marvin Ávila confirma que tendrá una prueba en el Gremio de Brasil

"La oportunidad está allí y la tengo que aprovechar de la mejor manera, espero en Dios poder quedarme", dijo Marvin Ávila Jr. sobre su prueba en en el Gremio de Porto Alegre.

Compartir:
Marvin Ávila Jr., jugador de Antigua GFC - Antigua Esportiva
Marvin Ávila Jr., jugador de Antigua GFC / FOTO: Antigua Esportiva

El joven futbolista guatemalteco Marvin Ávila Jr., conocido como "Tititman", confirmó que próximamente realizará una prueba en el Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol brasileño. El futbolista ofensivo, quien recientemente sumó minutos en el triunfo de Antigua GFC 2-1 ante Mixco, destacó en ese partido al brindar una asistencia que fue clave para la victoria de su equipo. Tras el encuentro, el jugador expresó su satisfacción por la oportunidad que se le abre en su carrera y aseguró que viajará a Brasil con el firme deseo de ganarse un lugar.

El Gremio de Porto Alegre, fundado en 1903, es considerado uno de los equipos más importantes de Sudamérica. A lo largo de su historia ha conquistado títulos de gran prestigio como la Copa Libertadores en tres ocasiones (1983, 1995 y 2017), además de un Mundial de Clubes en 1983. En sus filas han brillado figuras de talla mundial como Ronaldinho, Renato Gaúcho y Arthur Melo, lo que convierte a esta institución en una cantera de talentos reconocida a nivel internacional. Para Ávila Jr., llegar a un club con este recorrido representa un reto enorme y una oportunidad que pocos futbolistas guatemaltecos han tenido.

Esto dijo Marvin Ávila

En declaraciones posteriores al encuentro frente a Mixco, el futbolista comentó que estos minutos en liga local le ayudan a ganar confianza y experiencia, factores que considera claves para afrontar la prueba con el club brasileño. "Tener estos minutos me dan mucha experiencia, mucho rodaje para poder afrontar esta prueba, donde espero poder quedarme", afirmó el joven futbolista, sin entrar en mayores detalles sobre cómo se gestó el contacto con Gremio.

Finalmente, "Tititman" dejó claro que su mentalidad está enfocada en aprovechar al máximo esta experiencia. "La oportunidad está allí y la tengo que aprovechar de la mejor manera, espero en Dios poder quedarme", sentenció. De concretarse su incorporación, Marvin Ávila Jr. daría un paso histórico para el fútbol guatemalteco, al tener la posibilidad de desarrollarse en una de las ligas más competitivas del continente y bajo la exigencia de un club que ha marcado época en el fútbol mundial.

Foto embed
Marvin Ávila Jr., con la sub-15 de Guatemala - FFG

En Portada

Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidentet
Nacionales

Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidente

06:53 PM, Ago 22
Donación de vehículos de Taiwán impulsa el programa Mano a Manot
Nacionales

Donación de vehículos de Taiwán impulsa el programa Mano a Mano

09:14 PM, Ago 22
Tena da a conocer convocatoria para partidos ante El Salvador y Panamát
Deportes

Tena da a conocer convocatoria para partidos ante El Salvador y Panamá

07:46 PM, Ago 22
El campeón Antigua derrota al líder Mixco y le quita el invicto t
Deportes

El campeón Antigua derrota al líder Mixco y le quita el invicto

09:03 PM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalSeguridadredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos