Marvin Ávila confirma que tendrá una prueba en el Gremio

El joven futbolista guatemalteco Marvin Ávila Jr., conocido como "Tititman", confirmó que próximamente realizará una prueba en el Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol brasileño. El futbolista ofensivo, quien recientemente sumó minutos en el triunfo de Antigua GFC 2-1 ante Mixco, destacó en ese partido al brindar una asistencia que fue clave para la victoria de su equipo. Tras el encuentro, el jugador expresó su satisfacción por la oportunidad que se le abre en su carrera y aseguró que viajará a Brasil con el firme deseo de ganarse un lugar.
El Gremio de Porto Alegre, fundado en 1903, es considerado uno de los equipos más importantes de Sudamérica. A lo largo de su historia ha conquistado títulos de gran prestigio como la Copa Libertadores en tres ocasiones (1983, 1995 y 2017), además de un Mundial de Clubes en 1983. En sus filas han brillado figuras de talla mundial como Ronaldinho, Renato Gaúcho y Arthur Melo, lo que convierte a esta institución en una cantera de talentos reconocida a nivel internacional. Para Ávila Jr., llegar a un club con este recorrido representa un reto enorme y una oportunidad que pocos futbolistas guatemaltecos han tenido.
Esto dijo Marvin Ávila
En declaraciones posteriores al encuentro frente a Mixco, el futbolista comentó que estos minutos en liga local le ayudan a ganar confianza y experiencia, factores que considera claves para afrontar la prueba con el club brasileño. "Tener estos minutos me dan mucha experiencia, mucho rodaje para poder afrontar esta prueba, donde espero poder quedarme", afirmó el joven futbolista, sin entrar en mayores detalles sobre cómo se gestó el contacto con Gremio.
Finalmente, "Tititman" dejó claro que su mentalidad está enfocada en aprovechar al máximo esta experiencia. "La oportunidad está allí y la tengo que aprovechar de la mejor manera, espero en Dios poder quedarme", sentenció. De concretarse su incorporación, Marvin Ávila Jr. daría un paso histórico para el fútbol guatemalteco, al tener la posibilidad de desarrollarse en una de las ligas más competitivas del continente y bajo la exigencia de un club que ha marcado época en el fútbol mundial.